HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Shanghái supera a Londres como segundo centro marítimo mundial y fortalece su conexión con puertos latinoamericanos como Chancay

La ciudad china alcanzó por primera vez el segundo puesto entre los principales centros marítimos del mundo, impulsada por el crecimiento de su puerto y el fortalecimiento de su ecosistema logístico y financiero.

El liderazgo del puerto de Shanghái en el movimiento mundial de contenedores permitió a la ciudad superar a Londres en el ranking internacional
El liderazgo del puerto de Shanghái en el movimiento mundial de contenedores permitió a la ciudad superar a Londres en el ranking internacional | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El puerto de Shanghái alcanzó el segundo lugar en la clasificación mundial de centros internacionales de transporte marítimo y superó por primera vez a Londres, según el último Índice de Desarrollo del Centro Internacional de Transporte Marítimo (ISCDI), elaborado por Xinhua y Baltic Exchange. El ascenso representa la mejor posición histórica de la ciudad y consolida la estrategia de China para fortalecer su liderazgo en el comercio marítimo global.

La evaluación ubicó a Singapur en el primer puesto, mientras que Londres descendió al tercero y Hong Kong conservó la cuarta posición. El índice otorga un peso del 80% a los servicios marítimos y al entorno empresarial, mientras que la infraestructura portuaria representa el 20% restante. El resultado refleja el crecimiento del ecosistema logístico de Shanghái y su capacidad para integrar transporte, servicios financieros, seguros, arbitraje y construcción naval.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

lr.pe

Puerto impulsa estrategia marítima global

El reconocimiento llega en un momento en que China busca consolidarse como una potencia naval. El puerto de Shanghái, que lidera el movimiento mundial de contenedores desde hace 16 años consecutivos, movilizó el año pasado 55,06 millones de unidades equivalentes a 20 pies (TEU), un nuevo récord para la terminal.

Zhang Jingyou, director de Baltic Exchange Asia, afirmó que conservan una ventaja gracias a su capacidad para integrar toda la cadena de valor. "Shanghái se mantiene firmemente a la vanguardia de los centros de transporte marítimo mundiales, impulsada no solo por su clara ventaja en el movimiento de contenedores y la capacidad de carga, sino también por su vasto ecosistema industrial integrado", señaló, según informó Xinhua.

De esta manera, la ciudad impulsa el desarrollo de la isla de Changxing como un polo de fabricación de equipos marinos de alta gama y prevé ampliar los servicios financieros, la digitalización portuaria, el arbitraje marítimo y la incorporación de buques de energía limpia durante los próximos años.

Chancay acorta rutas de China y América Latina

La expansión marítima del gigante asiático también fortalece el comercio con América Latina a través del puerto de Chancay, en Perú, que ya opera como un corredor directo con Shanghái. Esta conexión redujo el tiempo de navegación entre ambos puntos de cerca de 40 días a aproximadamente 23, lo que disminuye costos logísticos y mejora la competitividad de las exportaciones.

El comercio bilateral de Perú y China mantiene una tendencia de crecimiento impulsada por minerales, productos hidrobiológicos y agroexportaciones. Alrededor del 70% del valor exportado por Chancay tiene destino Pekín, con bienes como arándanos y paltas entre los principales envíos. En sentido contrario, predominan la maquinaria y los equipos de transporte.

PUEDES VER: Irán cierra el estrecho de Ormuz tras nuevos ataques de EE.UU. y bombardea bases estadounidenses en el Golfo

lr.pe

Tecnología y logística aceleran la integración regional

La modernización del puerto de Shanghái también se refleja en la transferencia de tecnología hacia América Latina. La automatización de terminales, el uso de IA, las grúas inteligentes y los sistemas de seguimiento fortalecen la eficiencia operativa y reducen los riesgos asociados al transporte marítimo.

Además de Shanghái, otros puertos chinos mejoraron posiciones en el ISCDI. Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Qingdao y Tianjin ingresaron entre los 20 principales centros marítimos del mundo, lo que refuerza la presencia de China en la logística internacional e impulsa un corredor comercial cada vez más relevante entre Asia y América Latina.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

LEER MÁS
China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

LEER MÁS
China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

LEER MÁS
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, embarga US$315 millones a Perú por disputa del Metro de Lima

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, embarga US$315 millones a Perú por disputa del Metro de Lima

LEER MÁS
China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

LEER MÁS
El nuevo dron eléctrico que roza los 700 km/h y podría lograr un récord como el más rápido del mundo: será clave en Ucrania

El nuevo dron eléctrico que roza los 700 km/h y podría lograr un récord como el más rápido del mundo: será clave en Ucrania

LEER MÁS
China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025