Shanghái supera a Londres como segundo centro marítimo mundial y fortalece su conexión con puertos latinoamericanos como Chancay

El liderazgo del puerto de Shanghái en el movimiento mundial de contenedores permitió a la ciudad superar a Londres en el ranking internacional | AFP

El liderazgo del puerto de Shanghái en el movimiento mundial de contenedores permitió a la ciudad superar a Londres en el ranking internacional | AFP

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El puerto de Shanghái alcanzó el segundo lugar en la clasificación mundial de centros internacionales de transporte marítimo y superó por primera vez a Londres, según el último Índice de Desarrollo del Centro Internacional de Transporte Marítimo (ISCDI), elaborado por Xinhua y Baltic Exchange. El ascenso representa la mejor posición histórica de la ciudad y consolida la estrategia de China para fortalecer su liderazgo en el comercio marítimo global.

La evaluación ubicó a Singapur en el primer puesto, mientras que Londres descendió al tercero y Hong Kong conservó la cuarta posición. El índice otorga un peso del 80% a los servicios marítimos y al entorno empresarial, mientras que la infraestructura portuaria representa el 20% restante. El resultado refleja el crecimiento del ecosistema logístico de Shanghái y su capacidad para integrar transporte, servicios financieros, seguros, arbitraje y construcción naval.

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Puerto impulsa estrategia marítima global

El reconocimiento llega en un momento en que China busca consolidarse como una potencia naval. El puerto de Shanghái, que lidera el movimiento mundial de contenedores desde hace 16 años consecutivos, movilizó el año pasado 55,06 millones de unidades equivalentes a 20 pies (TEU), un nuevo récord para la terminal.

Zhang Jingyou, director de Baltic Exchange Asia, afirmó que conservan una ventaja gracias a su capacidad para integrar toda la cadena de valor. "Shanghái se mantiene firmemente a la vanguardia de los centros de transporte marítimo mundiales, impulsada no solo por su clara ventaja en el movimiento de contenedores y la capacidad de carga, sino también por su vasto ecosistema industrial integrado", señaló, según informó Xinhua.

De esta manera, la ciudad impulsa el desarrollo de la isla de Changxing como un polo de fabricación de equipos marinos de alta gama y prevé ampliar los servicios financieros, la digitalización portuaria, el arbitraje marítimo y la incorporación de buques de energía limpia durante los próximos años.

Chancay acorta rutas de China y América Latina

La expansión marítima del gigante asiático también fortalece el comercio con América Latina a través del puerto de Chancay, en Perú, que ya opera como un corredor directo con Shanghái. Esta conexión redujo el tiempo de navegación entre ambos puntos de cerca de 40 días a aproximadamente 23, lo que disminuye costos logísticos y mejora la competitividad de las exportaciones.

El comercio bilateral de Perú y China mantiene una tendencia de crecimiento impulsada por minerales, productos hidrobiológicos y agroexportaciones. Alrededor del 70% del valor exportado por Chancay tiene destino Pekín, con bienes como arándanos y paltas entre los principales envíos. En sentido contrario, predominan la maquinaria y los equipos de transporte.

Tecnología y logística aceleran la integración regional

La modernización del puerto de Shanghái también se refleja en la transferencia de tecnología hacia América Latina. La automatización de terminales, el uso de IA, las grúas inteligentes y los sistemas de seguimiento fortalecen la eficiencia operativa y reducen los riesgos asociados al transporte marítimo.

Además de Shanghái, otros puertos chinos mejoraron posiciones en el ISCDI. Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Qingdao y Tianjin ingresaron entre los 20 principales centros marítimos del mundo, lo que refuerza la presencia de China en la logística internacional e impulsa un corredor comercial cada vez más relevante entre Asia y América Latina.