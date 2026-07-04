Un informe de Reputation Lab revela que varios países latinoamericanos están entre los 50 con mejor prestigio global en el índice RepCore 2026, destacando el caso de Perú en el puesto 25. | Composición LR/AFP/CDN

Un informe de Reputation Lab revela que varios países latinoamericanos están entre los 50 con mejor prestigio global en el índice RepCore 2026, destacando el caso de Perú en el puesto 25. | Composición LR/AFP/CDN

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Un informe de la consultora Reputation Lab ubica a varias naciones latinoamericanas entre los 50 territorios con mejor prestigio global en la edición 2026 del índice RepCore. El análisis evalúa la percepción mundial de los Estados mediante atributos clave y factores determinantes para captar turismo, inversión y talento.

Según la cobertura de Bloomberg Línea, el desempeño de América Latina muestra una presencia destacada en el ranking, donde Perú y México figuran entre los casos más relevantes. El reporte resalta que la reputación país constituye un activo estratégico en el escenario contemporáneo, especialmente cuando la notoriedad internacional no se traduce en admiración, respeto y confianza.

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¿Qué países de América Latina entraron al top 50 de reputación global, según RepCore 2026?

Perú encabeza el bloque regional al situarse en el puesto 25 de la clasificación internacional elaborada por Reputation Lab. A nivel continental, le siguen Brasil en el lugar 31 y Chile en el casillero 33, lo que muestra brechas sutiles en esta zona geográfica. No obstante, los tres países se mantienen dentro del tramo medio-alto del listado general.

Por su parte, Argentina y México se ubican en los puestos 36 y 41, respectivamente, conforme a las cifras provistas por Bloomberg Línea. La evaluación resalta que ambas economías exhiben niveles de prestigio 'moderados', una condición que asegura una mirada exterior equilibrada, pero exige optimizar indicadores clave como la seguridad jurídica y el dinamismo financiero.

Finalmente, Colombia integra el grupo al ocupar el puesto 50. El análisis advierte que el renombre de un territorio influye de forma directa en la atracción de capital extranjero, pues el reporte sostiene que la reputación nacional está vinculada con la capacidad de generar credibilidad externa.

A nivel global, ¿qué naciones lideran el ranking de reputación de RepCore 2026?

Japón ocupa el primer puesto de la clasificación tras un notable ascenso en comparación con ediciones previas. De acuerdo con el análisis citado por Bloomberg Línea, el avance de este territorio se vincula a una percepción externa favorable, lo que consolida su posición en el índice que elabora Reputation Lab.

Por su parte, Canadá y Suiza ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, por lo que mantienen su presencia habitual entre los Estados con mayor prestigio en el planeta. El informe destaca que las economías con rendimientos sobresalientes suelen compartir rasgos específicos, como estabilidad política, alto nivel institucional y consistencia en su imagen exterior.

El grupo de los 10 países más valorados del mundo se completa con Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. Para concluir, el reporte advierte que, pese al éxito de estas potencias, la valoración media del entorno global experimentó un declive reciente, una situación que refuerza su utilidad como factor estratégico para la competitividad internacional.