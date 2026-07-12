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Volkswagen sustituyó las cortadoras de césped por un rebaño de 100 ovejas en la enorme planta solar que abastece a su fábrica de Poznań, en Polonia. Ahora, los animales pastan bajo más de 31.000 paneles solares que suministran energía limpia a las instalaciones de la automotriz. Esta estrategia ayuda al mantenimiento del terreno y permite a los investigadores estudiar cómo pueden coexistir la agricultura y la energía solar en el mismo lugar.

La empresa alemana Quanta Energy construyó y gestiona la planta solar de 18,3 megavatios (MW). En días soleados, puede generar suficiente electricidad para cubrir la totalidad de la demanda energética de la fábrica y, a lo largo de un año, suministra alrededor del 25% de las necesidades eléctricas del recinto.

¿Cuál es la importancia de usar animales en las plantas solares?

Si bien el pastoreo de ovejas en parques solares se ha vuelto cada vez más común en países como Estados Unidos y el Reino Unido, la empresa afirma que este es uno de los proyectos agrovoltaicos industriales más avanzados de Europa, ya que también incluye un importante programa de investigación científica.

'Hoy en día, la planta fotovoltaica ofrece mucho más que electricidad verde. Se ha convertido también en un espacio que fomenta la biodiversidad, la agricultura local y la investigación científica. El proyecto de pastoreo de ovejas demuestra que la industria moderna puede trabajar en armonía con la naturaleza', declaró Marzena Pillich-Grońska, directora de Volkswagen Poznań.

¿Qué investiga la ciencia dentro de este parque solar?

El plan se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań, cuyos investigadores estudian cómo el pastoreo de ovejas afecta al bienestar animal, la biodiversidad, la calidad del suelo, la vegetación y el microclima del lugar.

'La agrivoltaica nos permite analizar las granjas fotovoltaicas desde una perspectiva mucho más amplia que la mera generación de energía', afirmó Joanna Składanowska-Baryza, del Departamento de Cría Animal y Evaluación de la Calidad de los Productos de la universidad.

'Estudiamos cómo las instalaciones fotovoltaicas afectan el bienestar animal, el ecosistema local y si la sombra que proyectan los paneles solares reduce el estrés térmico en los animales. Al mismo tiempo, analizamos los cambios en el microclima, la vegetación y el suelo para identificar soluciones que faciliten la integración efectiva de la generación de energía renovable con la actividad agrícola'.

Las ovejas vivirán en la granja solar durante el otoño, bajo la supervisión de criadores experimentados. Además de eliminar la necesidad de siega mecánica, el pastoreo puede reducir los costos de mantenimiento y las emisiones, a la vez que crea un hábitat para insectos y otros animales silvestres.