El creador de contenido peruano Mauricio Isat Carbajal Gutiérrez impactó en redes con un video donde cocina arroz con pollo en Sudán del Sur para una familia local, resaltando el intercambio cultural. | Composición LR/Pasaje En Mano Perú/Freepik

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El creador de contenido peruano Mauricio Isat Carbajal Gutiérrez captó la atención en redes sociales con un video en el que prepara arroz con pollo en Sudán del Sur para compartirlo con una familia local. La grabación, difundida originalmente en TikTok y YouTube, muestra la reacción espontánea de los comensales al probar la comida peruana, hecho que acumuló miles de reproducciones por su valor de intercambio cultural.

Esa iniciativa integra una serie de viajes gastronómicos del influencer, quien difunde platos peruanos en distintos países. En esta ocasión, la filmación se desarrolló en un mercado de la comunidad sursudanesa, espacio en el que el realizador introdujo ingredientes tradicionales de su patria para recrear uno de los potajes más representativos de la cocina nacional.

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¿Qué expresiones y reacciones tuvieron los africanos al probar la comida peruana?

Los comensales manifestaron asombro y aprobación inmediata durante la cata. Un fragmento muy difundido del metraje muestra a los invitados afirmar en inglés que "la comida está deliciosa" mientras disfrutan el platillo elaborado por el realizador sudamericano, lo que demuestra un recibimiento favorable desde el inicio. "No dejaron ni el hueso", se lee en la publicación en YouTube.

Dentro de un ambiente distendido, surgieron diálogos bilingües como "Are you ready?", junto con réplicas enérgicas del grupo que potenciaron el tono festivo de la reunión. Dicha reciprocidad resulta habitual en las producciones de gastronomía itinerante, donde el intercambio global se fusiona con manifestaciones nativas y gestos genuinos.

La receta incluyó ají amarillo, cilantro y especias locales, mostrando la dedicación de Gutiérrez por mantener la autenticidad culinaria. Foto: Pasaje En Mano Perú

El tramo con mayor impacto digital ocurrió cuando algunos integrantes emplearon modismos peruanos como "claro pe, causa", lo que provocó un fenómeno idiomático muy debatido en plataformas digitales. Aquella mezcla de jerga peruana con el inglés se consolidó como el componente más difundido, hecho que resalta una trascendencia cultural que va más allá del ámbito culinario.

¿Cómo influye el ají amarillo en la adaptación del arroz con pollo en África?

El proceso comenzó en un mercado local de Sudán del Sur, donde el creador adquirió los insumos básicos para trasladar la receta peruana a ese territorio. De acuerdo con las imágenes, la dinámica incluyó la compra de carne, vegetales y especias, además del traslado de componentes clave desde el extranjero.

La filmación refleja una rica fusión cultural y un ambiente festivo en la experiencia culinaria. Foto: Pasaje En Mano Perú

El insumo estrella del platillo fue el ají amarillo peruano, un recurso esencial de la gastronomía sudamericana. El realizador explicó la importancia de este condimento: lo llevó desde fuera del país africano para mantener el sabor característico, una decisión que resalta la búsqueda de autenticidad en un entorno totalmente ajeno.

La elaboración incorporó cilantro, ajo, cebolla y aderezos tradicionales, con técnicas manuales ante la falta de una licuadora. La cocción se efectuó en un recipiente de gran tamaño para abastecer a numerosos comensales, lo que demostró una organización gastronómica adaptada a las condiciones del lugar y enfocada en la convivencia comunitaria.