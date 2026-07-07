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Dos bombas estallan en Damasco durante la visita del presidente Emmanuel Macron y dejan 18 heridos cerca de su hotel

El Gobierno sirio abrió una investigación para identificar a los responsables, mientras Ahmed al Sharaa aseguró que el ataque busca desestabilizar el proceso de recuperación del país.

Los atentados registrados cerca del hotel de Emmanuel Macron evidenciaron que Siria sigue enfrentando amenazas terroristas
Los atentados registrados cerca del hotel de Emmanuel Macron evidenciaron que Siria sigue enfrentando amenazas terroristas | composición LR/AFP
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Damasco vivió una nueva jornada de violencia este martes después de que dos atentados con bomba dejaran 18 heridos, entre ellos cuatro policías, en una zona cercana al hotel Four Seasons, donde se alojó el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita oficial a Siria. El mandatario ya había salido del establecimiento cuando ocurrieron las detonaciones y continuó sin cambios el programa previsto junto al presidente Ahmed al Sharaa.

El Ministerio del Interior sirio informó que los explosivos, de fabricación casera, fueron detectados durante un operativo de seguridad. Según la versión oficial, los artefactos detonaron cuando las unidades especializadas preparaban su desactivación. Las explosiones afectaron el área próxima al Ministerio de Turismo, rompieron ventanas de edificios cercanos y obligaron al despliegue de ambulancias y un amplio dispositivo policial.

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Al Sharaa promete investigar y capturar a los responsables

Tras el ataque, Ahmed al Sharaa aseguró que las autoridades ya iniciaron una investigación con el fin de identificar a los responsables. Durante una rueda de prensa conjunta, afirmó que existen personas que buscan "sabotear la situación en Siria" y expresó su confianza en que los autores serán arrestados lo antes posible.

Por su parte, Macron transmitió su solidaridad con los heridos y defendió la decisión de mantener la visita. "Realizamos este viaje plenamente conscientes de la situación; no somos ingenuos", declaró. Desde el Elíseo también precisaron que el incidente ocurrió fuera del perímetro de resguardo establecido para la delegación francesa y que no representó una amenaza directa para el jefe de Estado.

Reconstrucción y energía marcaron la visita oficial

La agenda del mandatario francés estuvo centrada en la reconstrucción del país y el fortalecimiento de la cooperación económica. Macron sostuvo reuniones con Ahmed al Sharaa, representantes de la sociedad civil y empresarios franceses a fin de abordar proyectos vinculados con infraestructura, transporte y energía.

Entre los integrantes de la delegación destacó el director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien señaló que Siria podría convertirse en una ruta estratégica para transportar petróleo procedente de Irak hacia el Mediterráneo. Al Sharaa coincidió con esa visión y sostuvo que el territorio sirio puede recuperar un papel relevante como corredor comercial internacional.

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Siria afronta frágil seguridad tras años de guerra civil

El atentado ocurrió pocos días después de otro ataque con explosivos contra una cafetería del centro de Damasco que dejó 10 muertos y más de 20 heridos. Estos episodios reflejan el complejo panorama que enfrenta el país tras más de 13 años de guerra civil y el proceso político iniciado luego de la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias reforzaron los controles de seguridad alrededor de la zona afectada mientras siguen las investigaciones. Ningún grupo asumió la autoría del ataque y el Gobierno mantiene el compromiso de garantizar la continuidad de las actividades oficiales pese al contexto de terrorismo que aún afecta a varias regiones del país.

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