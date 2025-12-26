HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Explosión en Siria acaba con la vida de 6 personas y deja 21 heridos en zona religiosa

A pesar de los esfuerzos por restablecer la paz, Siria enfrenta profundas divisiones sectarias que continúan causando violencia, afectando principalmente a las minorías del país.

Explosión en mezquita de Siria intensifica las tensiones sectarias tras la caída de Assad
Explosión en mezquita de Siria intensifica las tensiones sectarias tras la caída de Assad | Composición LR

Una explosión en la mezquita Imam Ali ibn Abi Talib en Homs, Siria, dejó al menos 6 muertos y 21 heridos este viernes. El ataque ocurrió durante las oraciones en el barrio de Wadi al-Dhahab, una zona predominantemente alauita. Según la agencia estatal siria SANA, las autoridades confirmaron el incidente y enviaron equipos de emergencia al lugar para atender a los heridos.

La policía de Homs está investigando las causas de la explosión y ha acordonado la zona. Aunque no se ha identificado a los responsables, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, citado por varios medios internacionales, sugirió que el ataque podría estar vinculado a las tensiones sectarias que han afectado la región en el pasado.

Tensiones en Siria tras el derrocamiento del régimen

Siria ha experimentado múltiples enfrentamientos sectarios desde el derrocamiento de Bashar al-Assad el año pasado. Assad, quien pertenecía a la secta alauita y gobernó Siria durante más de 20 años, huyó a Rusia tras perder el poder. Desde entonces, el país ha quedado bajo el control de grupos insurgentes, entre ellos Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Ahmed al-Sharaa, presidente interino.

Desde su salida, la comunidad alauita ha sido objeto de represalias violentas. A inicios de año, una emboscada de partidarios de Assad provocó enfrentamientos sectarios que resultaron en cientos de muertes, la mayoría alauitas. Estos choques continúan en zonas como Homs y Alepo, donde siguen los enfrentamientos entre facciones rivales.

Denuncias de comunidades internacionales

Grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales han denunciado miles de muertes en Siria, incluidas mujeres, niños y ancianos, como consecuencia de los enfrentamientos sectarios. A pesar de las garantías del gobierno de Damasco de proteger a todas las comunidades, las minorías siguen preocupadas por su seguridad bajo el nuevo régimen islamista.

En julio, los enfrentamientos en la ciudad de Sweida, de mayoría drusa, provocaron más de 2.000 muertes. De las víctimas, 789 fueron civiles drusos, quienes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, fueron ejecutados sumariamente por fuerzas del gobierno. Además, en junio, un atentado suicida en una iglesia de Damasco dejó 25 muertos. Las autoridades sirias responsabilizaron al Estado Islámico (EI), aunque un grupo extremista sunita poco conocido se atribuyó la responsabilidad.

En diciembre, Ahmed al-Sharaa conmemoró el primer aniversario de la caída de Assad, destacando la importancia de unificar esfuerzos nacionales para reconstruir Siria. Sin embargo, a pesar de los avances en la reconstrucción de la imagen internacional del país, Sharaa enfrenta el desafío de mantener la unidad interna y garantizar la seguridad en todo el territorio.

