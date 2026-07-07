El JCB Fastrac Two, el tractor más veloz del mundo, alcanzó 247,47 km/h, estableciendo un nuevo récord Guinness en el aeródromo de Elvington, Inglaterra. | Foto: Auto Bild

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El JCB Fastrac Two, un vehículo concebido para labores agrícolas por la empresa británica JCB, se convirtió en el tractor más veloz del planeta. Esa máquina, diseñada y construida por ingenieros de Staffordshire, Inglaterra, selló su nombre en la historia del automovilismo al alcanzar una velocidad máxima de 247,47 km/h y registrar una media oficial de 217,57 km/h en dos trayectos opuestos. La hazaña le valió el reconocimiento de Guinness World Records.

La proeza ocurrió en el aeródromo inglés de Elvington, bajo la conducción del piloto británico Guy Martin. Tras completar el desafío en la pista, el motociclista elogió el diseño de la firma británica: "Ha sido un proyecto enorme (...) el equipo consiguió que este tractor fuera perfecto. Es una obra de arte".

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¿Qué secretos esconde el tractor más rápido del mundo para alcanzar velocidades de Fórmula 1?

El JCB Fastrac Two surgió a partir de un modelo comercial de la serie Fastrac 8000, modificado de forma drástica para conquistar el récord mundial. El equipo de ingeniería disminuyó el peso original de ocho toneladas a cerca de cinco, gracias a la incorporación de aluminio, fibra de carbono y una meticulosa optimización estructural. Ese rediseño buscaba aminorar la masa sin perjudicar la rigidez esencial del vehículo.

La aerodinámica resultó crucial en este logro, con la colaboración de expertos de Williams Advanced Engineering y Rob Smedley, exresponsable de rendimiento en la máxima categoría del automovilismo. Mediante simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD), redujeron la resistencia al aire un 10% respecto de la versión previa. Para ello, rebajaron la cabina 200 milímetros, la estrecharon 300 milímetros y sumaron un divisor delantero junto con deflectores y un difusor trasero.

Con esas innovaciones, la máquina registró una velocidad máxima de 247,47 km/h (153,771 mph) en el aeródromo de Elvington. No obstante, la marca oficial validada por el libro Guinness se fijó en un promedio de 217,57 km/h tras efectuar dos trayectos en sentidos opuestos, requisito obligatorio que neutraliza el impacto del viento y las pendientes del suelo.

¿Cómo logró el tractor JCB Fastrac Two batir el récord Guinness de velocidad?

El Fastrac Two alcanzó su hazaña gracias a un motor JCB Dieselmax de 7,2 litros y seis cilindros profundamente optimizado. Los ingenieros instalaron un turbocompresor de gran tamaño, mejoras electrónicas y un sistema de refrigeración avanzado para generar 1.016 caballos de fuerza y más de 2.500 Nm de par motor.

La histórica marca se registró en el aeródromo de Elvington, una instalación de la Real Fuerza Aérea británica cuya pista posee casi tres kilómetros de longitud. En ese escenario, el piloto Guy Martin efectuó los dos trayectos reglamentarios que exige la organización internacional. "Sabía que el equipo lo conseguiría; nunca tuve dudas de que romperíamos el récord", afirmó.

La integridad del conductor fue una prioridad absoluta durante el desarrollo del proyecto de alta velocidad. Por ello, el vehículo incorporó una jaula antivuelco aprobada por la FIA, arneses de carreras, frenos potentes, neumáticos para más de 260 km/h y un paracaídas de frenado. Tim Burnhope, director de Innovación y Crecimiento de la compañía, subrayó la complejidad de la prueba: "Conseguir que un tractor de cinco toneladas alcance de forma segura las 150 millas por hora y vuelva a detenerse no es una tarea sencilla".