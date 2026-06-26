Tsunami, un border collie entrenado por Jorge Beens, ha demostrado su eficacia en rescates, localizando sobrevivientes en estructuras colapsadas después de catástrofes. | Composición LR/El Nacional

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Las labores de búsqueda tras el doble terremoto en Venezuela exponen tragedias, pero también relatos de esperanza. El protagonista de uno de los sucesos más conmovedores es Tsunami, un border collie rescatista que localizó con vida a un sexagenario sepultado en las Residencias Rita. Según el Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid), el marcaje del animal dirigió los esfuerzos de Protección Civil y diversos cuerpos de emergencia hacia el punto preciso para extraer al afectado tras múltiples horas de trabajo coordinado.

La hazaña de ese ejemplar cruzó las fronteras y cobró gran relevancia en redes sociales como emblema de la relevancia de los binomios de rescate ante catástrofes. Su instructor, Jorge Beens, resaltó el valor de estas unidades para hallar sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas. "Nuestro deber es ser la esperanza entre los escombros", dijo el especialista en un testimonio difundido por Aproa.

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¿Qué impacto tiene el perro Tsunami en los rescates por sismos en Venezuela?

Tsunami, un hábil border collie adiestrado por Jorge Beens en la organización K-Sar Ecid, destaca en la localización de sobrevivientes dentro de estructuras colapsadas. La Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa) salvó a este can del maltrato y el abandono antes de su paso al servicio activo. Gracias a las virtudes naturales de su raza para estas misiones complejas, los especialistas lo seleccionaron para un riguroso proceso de preparación técnica.

El rescatista Jorge Beens junto al perro Tsunami. Foto: @ksar_ecid/Instagram

Durante la reciente emergencia por los terremotos, el ejemplar recorrió múltiples inmuebles destruidos en Caracas junto a brigadas nacionales e internacionales. Su intervención más célebre ocurrió en San Bernardino, lugar donde detectó a un ciudadano bajo toneladas de concreto. Tras la alerta del animal, los rescatistas concentraron las excavaciones y lograron extraer con vida al hombre, lo que demostró la efectividad de este entrenamiento especializado.

La intervención más célebre de Tsunami ocurrió en San Bernardino, sitio venezolano donde detectó a un ciudadano bajo toneladas de concreto. Foto: @ksar_ecid/Instagram

A pesar de que el cuadrúpedo sigue desplegado en las zonas afectadas, sus guías confirmaron que se aproxima al retiro tras años de intensa labor. Beens calificó a su compañero como uno de los componentes mejor preparados del país debido a su experiencia en misiones locales y extranjeras. Asimismo, el experto instó a fortalecer estas brigadas y enfatizó que "Venezuela debería contar con una unidad con mayores binomios que garanticen el rescate de personas con vida".

¿Cuál es la trayectoria de Tsunami, el canino rescatista que salvó vidas en Turquía y Venezuela?

El reconocimiento global de Tsunami trasciende las fronteras venezolanas. Durante 2023, este ejemplar formó parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar desplegada en Turquía y Siria tras los devastadores sismos. En dicha misión, cooperó con especialistas internacionales para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas, lo que consolidó su destreza en contextos de extrema dificultad.

Previamente, su hoja de servicio sumó intervenciones cruciales en los desastres de Las Tejerías y El Castaño, ubicados en el estado Aragua. En esas localidades, el can ayudó a rastrear personas extraviadas a causa de deslaves e inundaciones. Dichas movilizaciones lo consolidaron como un referente nacional para el adiestramiento de futuras brigadas de emergencia.

Su guía, Jorge Beens, resaltó que la disciplina del animal resulta determinante en cada operativo. "Tsunami es un ejemplo de control y eso da garantía para ser un buen rescatista. En Turquía todo el mundo tenía que ver con él. Hoy en día es uno de los perros mejor adiestrados del país y un héroe internacional y nacional", destacó su instructor.