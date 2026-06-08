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Devastador sismo de magnitud 7,8 en Filipinas deja al menos 35 fallecidos, varios desaparecidos y derrumbes

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó el despliegue inmediato de equipos de rescate, personal médico y ayuda humanitaria para asistir a las comunidades golpeadas por uno de los terremotos más destructivos registrados recientemente en Filipinas.

Las autoridades y equipos de rescate trabajan intensamente en la búsqueda de desaparecidos y en la evaluación del impacto del sismo en Filipinas
Las autoridades y equipos de rescate trabajan intensamente en la búsqueda de desaparecidos y en la evaluación del impacto del sismo en Filipinas | AFP
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Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas durante las primeras horas del lunes y dejó al menos 35 fallecidos, más de 200 heridos y varios desaparecidos, según los reportes preliminares. El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa de Mindanao y provocó derrumbes, daños estructurales y cortes de servicios en distintas localidades cercanas a la ciudad de General Santos y a la provincia de Sarangani.

Las labores de búsqueda continúan en varias zonas afectadas, donde equipos de rescate intentan localizar a personas atrapadas bajo estructuras colapsadas. Entre los incidentes más graves figura un deslizamiento de tierra registrado en el municipio de Glan, donde múltiples viviendas quedaron sepultadas. Las autoridades mantienen operativos de emergencia mientras evalúan el impacto total del desastre.

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Réplicas y alerta de tsunami provocan evacuaciones masivas

Tras el fuerte movimiento inicial, se registraron múltiples réplicas que generaron alarma entre la población. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para zonas costeras del sur del país, con la que advirtió sobre la posibilidad de olas superiores a un metro sobre el nivel habitual del mar.

La advertencia llevó a la evacuación de miles de residentes en comunidades costeras de Mindanao. En paralelo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) monitorearon la evolución del fenómeno a fin de determinar posibles riesgos adicionales en la región. Aunque la alarma fue reducida más tarde en ciertos sectores, muchas familias permanecen en refugios temporales por precaución ante nuevas sacudidas.

René Punzalan, jefe de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, describió el escenario. "El mayor desafío es la comunicación. Se ha cortado la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada", declaró a la AFP. Muchos residentes decidieron pasar la noche en la calle por miedo a las réplicas. "Me siento más seguro aquí", dijo Johnson Alerta, un dependiente de 34 años.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa de Mindanao y provocó derrumbes

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Escuelas, comercios y aeropuerto sufren graves estragos

El terremoto interrumpió el primer día de clases en Filipinas. Un video verificado por la AFP muestra a escolares gritando mientras el suelo se balancea violentamente. Una estructura metálica se derrumbó al fondo, aunque las autoridades confirmaron que no había personas debajo. Más de 100 estudiantes sufrieron contusiones durante las ceremonias matutinas de izamiento de bandera. Algunos se desmayaron por el pánico.

Los daños también alcanzaron establecimientos comerciales y redes de servicios básicos. En la ciudad de General Santos se reportaron interrupciones eléctricas y problemas en las comunicaciones. Asimismo, el aeropuerto suspendió temporalmente algunas operaciones, mientras personal especializado realizaba evaluaciones en pistas, terminales y equipos esenciales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros.

Los residentes describieron momentos de pánico durante el movimiento sísmico. Testigos señalaron que muchos abandonaron viviendas, oficinas y centros comerciales ante el temor de derrumbes. En algunos sectores, vehículos quedaron atrapados por escombros caídos de fachadas y estructuras dañadas.

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Ordenan ayuda inmediata

El presidente Ferdinand Marcos Jr. suspendió las clases en las zonas afectadas. "El gobierno nacional está actuando y no dejaremos a Mindanao atrás", declaró el mandatario. Instó a los residentes costeros a evacuar de inmediato. "Trasládense a un lugar más seguro ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", afirmó.

Marcos ordenó a los organismos de respuesta ante desastres prestar asistencia inmediata a las comunidades damnificadas. Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de desaparecidos entre los escombros.

Filipinas se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, donde ocurren con frecuencia terremotos de gran magnitud. Debido a ello, los organismos de monitoreo mantienen vigilancia permanente ante posibles réplicas y nuevos eventos que puedan afectar a las regiones impactadas por esta emergencia.

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