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Venezuela firma acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico tras años de apagones

El Gobierno también anunció avances para culminar la represa de Tocoma, proyecto que aportaría 2.640 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, califica el convenio como un "paso histórico" y destaca la evaluación realizada por especialistas estadounidenses
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, califica el convenio como un "paso histórico" y destaca la evaluación realizada por especialistas estadounidenses
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Venezuela firmó un acuerdo con General Electric para impulsar la recuperación de su sistema eléctrico, afectado por años de fallas y cortes prolongados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el convenio permitirá recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y superar los 5.000 MW en un plazo de cuatro años.

Durante un acto en el Palacio de Miraflores, la mandataria calificó la iniciativa como “un paso histórico” con el objetivo de restablecer un servicio esencial. En este sentido, explicó que especialistas de la empresa estadounidense permanecieron seis semanas en el país realizando una evaluación detallada de la generación hídrica y térmica antes de concretar el proyecto. Además, adelantó que también se desarrollarán acciones orientadas a fortalecer el suministro de PDVSA.

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Apagones y déficit impulsan reforma del sector

El acuerdo llega en un momento en que Venezuela enfrenta una brecha entre producción y consumo. El diputado opositor Ezio Angelini señaló que en la actualidad se generan unos 12.000 megavatios diarios, mientras la demanda ronda los 14.000. Según recordó, antes de 1999 la nación producía cerca de 20.000 MW y consumía alrededor de 12.000.

Las autoridades informaron que el pasado 7 de mayo se registró una demanda récord de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años. En gran parte del territorio, los apagones pueden extenderse hasta 10 horas al día, una situación que incluso ha alcanzado a Caracas. Por su parte, el Parlamento debate una reforma que permitiría la participación de inversión privada para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional bajo control estatal.

Rodríguez además destacó el reciente trato con la empresa argentina Impsa que permitirá culminar la represa de Tocoma, en el estado Bolívar. Según indicó, los trabajos asociados a este proyecto permitirán incorporar 2.640 megavatios adicionales. “Esa hidroeléctrica finalmente va a tener su fin, se va a construir”, afirmó.

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Delcy Rodríguez reestructura su gabinete de gobierno

La presidenta encargada anunció cambios en el gabinete. Paola Posani asumirá el Ministerio para Hábitat y Vivienda en sustitución del mayor general Jorge Márquez Monsalve. Rodríguez destacó que la funcionaria posee experiencia en planificación urbana e infraestructura y expresó su confianza en que continuará fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda.

Además, Nelson Rodríguez fue designado ministro de Ecosocialismo y presidente de Inparques. La mandataria aseguró que cuenta con amplia trayectoria en planificación estratégica y gestión ambiental. También nombró a Juan José Ramírez como jefe del Sistema 1x10 del Buen Gobierno y encargó a Rosinés Chávez la conducción de la Gran Misión Venezuela Joven.

Desde enero, la jefa de Estado interina ha promovido varias modificaciones dentro de la administración pública, entre ellas cambios en las áreas de Hidrocarburos, Industrias, Comercio y Defensa, como parte de una estrategia orientada a reorganizar la gestión estatal y acompañar los planes de recuperación económica e infraestructura.

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