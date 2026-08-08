Colombia reanuda venta de energía a Ecuador y los precios serían más altos en el primer trimestre del 2027, según Cenace

La reactivación de los suministros también simboliza un avance en las relaciones bilaterales entre ambos países. Foto: AFP.

La reactivación de los suministros también simboliza un avance en las relaciones bilaterales entre ambos países. Foto: AFP.

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Colombia reanudó la exportación de electricidad a Ecuador, después de casi siete meses de suspensión. La operación comenzó con una potencia promedio de 288 megavatios (MW) y un precio de 33 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh), mientras que al día siguiente el suministro llegó a 365 MW.

La reactivación devuelve a Ecuador una fuente de respaldo para enfrentar los meses de menor generación hidroeléctrica. La capacidad máxima de importación desde Colombia es de 450 MW, por lo que los primeros registros todavía se encuentran por debajo del límite disponible.

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El suministro, sin embargo, podría volverse más costoso a medida que avance la temporada seca. Un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace)proyectaba para agosto un precio promedio de 17,23 centavos por kWh.

Cenace anticipa un escenario más caro en 2027

El informe permite identificar una tendencia: los precios de la electricidad colombiana comenzarían a incrementarse desde agosto de 2026.

La proyección adquiere especial relevancia porque el período de mayor costo estaría previsto para el primer trimestre de 2027, coincidiendo con una de las temporadas de estiaje de Colombia, que normalmente se extiende entre diciembre y marzo.

Según las estimaciones de Cenace, el precio promedio habría podido ubicarse en alrededor de 8 centavos por kWh en abril de 2026, pero podría alcanzar 18,35 centavos en febrero de 2027. Estos valores son promedios que incluyen generación hidroeléctrica.

Cabe indicar que la electricidad colombiana será especialmente relevante para Ecuador entre octubre de 2026 y marzo de 2027, cuando el estiaje reduzca los niveles de los embalses que alimentan varias centrales hidroeléctricas ecuatorianas.

A este escenario se suma la previsión de un período de mayor intensidad del fenómeno de El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que añade presión sobre la disponibilidad de generación hidroeléctrica.

Los registros de los primeros días muestran que el suministro colombiano todavía ha sido variable. Después de los 288 MW del 5 de agosto y los 365 MW del día siguiente, hasta las 17.30 del 7 de agosto la potencia promedio importada era de apenas 8,1 MW.

La reanudación ocurre después de casi siete meses sin importaciones. Según Cenace, la suspensión iniciada el 22 de enero de 2026 "redujo los márgenes de reserva, incrementó el despacho de generación térmica de mayor costo y limitó la capacidad del sistema para ejecutar mantenimientos de gran magnitud".

Por ello, el organismo considera que la conexión con Colombia mantiene un papel estratégico para el sistema ecuatoriano: "La interconexión con Colombia (...) constituye un recurso complementario para gestionar la variabilidad hidrológica y optimizar los costos de operación".

El retorno de la electricidad cierra una etapa de tensión bilateral

La reanudación de las exportaciones también marca un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países después de la guerra comercial que enfrentó a los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.

El conflicto comenzó tras la imposición de aranceles ecuatorianos a productos colombianos, medidas que llegaron a alcanzar el 100%, mientras Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y se adoptaron otras restricciones comerciales.

El ministro colombiano de Energía, Edwin Palma, había anticipado la reactivación al señalar que su Gobierno volvería a "tender la mano al hermano pueblo ecuatoriano".

Palma también informó que se habían "activado los mecanismos para que puedan celebrarse contratos de exportación entre las empresas del sector eléctrico de ambas naciones".

La intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contribuyó al cierre de la disputa comercial en junio. Con la electricidad nuevamente disponible, Ecuador recupera una alternativa para complementar su generación interna justo cuando se aproxima el período de mayor presión sobre sus recursos hídricos.