Irán contradice a Estados Unidos y asegura que no permitirá inspecciones en sus instalaciones nucleares

Irán ha rechazado la visita de inspectores del OIEA a sus instalaciones nucleares, contradiciendo afirmaciones de EE. UU. sobre un acuerdo para permitir la inspección | AFP

Irán ha rechazado la visita de inspectores del OIEA a sus instalaciones nucleares, contradiciendo afirmaciones de EE. UU. sobre un acuerdo para permitir la inspección | AFP

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Irán descartó este martes la posibilidad de que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) visiten las instalaciones nucleares iraníes que fueron atacadas durante la guerra de 12 días de 2025. La declaración contradice de forma directa al gobierno de Estados Unidos, que había asegurado que Teherán aceptó el regreso de los expertos internacionales como parte de las conversaciones abiertas tras el reciente acuerdo de entendimiento firmado entre ambos países.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, afirmó en una rueda de prensa que no existe ninguna reunión prevista con el director general del OIEA. “Tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista”, declaró. Sus palabras llegan en un momento clave, cuando ambas partes intentan alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y las sanciones impuestas a la nación persa.

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Trump insiste en inspecciones pese al rechazo iraní

La respuesta de Teherán surgió después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmara que sus representantes iraníes aceptaron invitar a los inspectores del OIEA. Según Vance, ese compromiso constituía un “hito importante” dentro de las negociaciones en Suiza.

Donald Trump reforzó esa versión y sostuvo que habían aceptado “plena y completamente” permitir inspecciones nucleares al más alto nivel. “Nos lo dijeron internamente, y lo tenemos confirmado al 100%”, insistió ante periodistas en Pensilvania. También advirtió que cancelaría las reuniones si esa información resultara falsa.

El mandatario estadounidense evitó precisar cuándo llegarían los inspectores, aunque afirmó que ocurrirá “en el momento oportuno”.

Ormuz no volverá a ser como antes

Otro de los puntos sensibles tras el conflicto es el futuro del estrecho de Ormuz, una vía por donde circulaba cerca del 20% de las exportaciones globales de hidrocarburos. Durante la guerra, las restricciones aplicadas provocaron una fuerte alteración del tráfico marítimo y elevaron la preocupación por el suministro energético mundial.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, afirmó que la administración de ese corredor estratégico cambiará de manera permanente. “Nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra”, declaró.

Irán y Omán anunciaron que prestarán servicios marítimos bajo un esquema de administración conjunta. Además, ambos gobiernos estudian los costos asociados a esas operaciones, lo que alimentó las especulaciones sobre posibles tasas para las embarcaciones que transiten por la zona. Desde Emiratos Árabes Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio respondió que ningún país tiene derecho a cobrar peajes en una vía navegable internacional.

Negociaciones avanzan entre alivio de sanciones y dudas

A pesar de los desacuerdos, las conversaciones continúan. El memorando firmado la semana pasada abrió un periodo de negociación de 60 días prorrogables para resolver cuestiones vinculadas al programa nuclear iraní y al régimen de sanciones.

Las conversaciones técnicas concluyeron recientemente y dieron paso a cuatro grupos de trabajo especializados. Paralelamente, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que levantó temporalmente algunas restricciones para permitir a Teherán producir, vender y suministrar petróleo hasta mediados de agosto.

Washington también aceptó liberar 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, según la agencia Mehr. Sin embargo, JD Vance señaló que esos fondos todavía no han sido desbloqueados y que, en caso de liberarse, deberían destinarse a la compra de productos estadounidenses. Frente a esa posición, el embajador iraní ante la ONU, Alí Bahreini, respondió que solo ellos decidirán el uso de esos recursos.

Mientras tanto, el presidente Masud Pezeshkian y el canciller Abás Araqchi viajaron a Pakistán, país que junto con Catar participó en la mediación que permitió iniciar el diálogo.

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OMI evacuará a 11.000 marineros varados tras el acuerdo

La reducción de las tensiones también abrió la puerta a una operación humanitaria de gran escala. La Organización Marítima Internacional anunció que comenzará la evacuación de más de 11.000 marineros que permanecen atrapados en la región desde los meses más críticos del conflicto.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, celebró el acuerdo entre Washington y Teherán y afirmó que representa un paso decisivo para recuperar la seguridad marítima. Según explicó, la operación contará con la cooperación de Irán, Omán, EE. UU. y otros Estados costeros.

La ONU indicó que las restricciones impuestas durante la guerra generaron una crisis nunca antes vista para la navegación en el Golfo Pérsico. La situación empeoró cuando Estados Unidos aplicó medidas contra puertos iraníes, lo que dejó a miles de tripulantes sin posibilidad de abandonar la zona. De acuerdo con la OMI, al menos 14 marineros murieron durante los ataques registrados en ese periodo.