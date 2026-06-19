El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para acabar la guerra enfrenta su primera crisis por nuevos bombardeos en Líbano

Reportes de bombardeos, fuego de artillería y sobrevuelos de drones en el sur de Líbano alimentaron el temor | composición LR/AFP

Reportes de bombardeos, fuego de artillería y sobrevuelos de drones en el sur de Líbano alimentaron el temor | composición LR/AFP

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El alto el fuego acordado entre Israel y Hezbolá apenas comenzó a aplicarse cuando quedó bajo presión por nuevos episodios de violencia en el sur del país. Horas después de que mediadores estadounidenses confirmaran una tregua con efecto inmediato, medios estatales libaneses reportaron ataques israelíes en la localidad de Sejud y disparos de artillería en Nabatieh, lo que abrió dudas sobre la viabilidad del acuerdo impulsado paralelamente al memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán.

La crisis surge en un momento clave para la diplomacia regional. El pacto contempla un cese de hostilidades en distintos frentes, incluido Líbano, condición que Irán consideraba esencial con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de conversaciones. Sin embargo, la continuidad de las operaciones militares amenaza con complicar el proceso que busca poner fin a meses de conflicto en Oriente Medio.

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Israel y Hezbolá aceptan un nuevo, pero débil, alto el fuego

Un funcionario estadounidense confirmó a AFP que Israel y Hezbolá aceptaron detener los ataques tras conversaciones mantenidas por sus representantes. Un diplomático del Golfo, citado bajo condición de anonimato, señaló que la mediación contó con la participación de Catar, Estados Unidos e Irán.

Pese al anuncio, la calma duró poco. La Agencia Nacional de Información de Líbano reportó un ataque contra Sejud, mientras corresponsales de AFP escucharon fuego de artillería en Nabatieh. Además, se registraron sobrevuelos de drones cerca de Tiro. La jornada estuvo marcada por una escalada previa que dejó al menos 47 muertos, según el Ministerio de Salud del país.

La situación provocó desplazamientos de población en el sur libanés. Zeinab Naser, una residente de 69 años entrevistada por AFP cuando abandonaba la zona de Sidón, relató que los bombardeos alcanzaron numerosas localidades. "No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", afirmó.

Irán exige garantías antes de volver a negociar

Las nuevas hostilidades llevaron a Teherán a suspender temporalmente la siguiente fase de negociaciones prevista en Suiza. Inicialmente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, debían participar en conversaciones relacionadas con la implementación del tratado.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, explicó que ya no existe urgencia inmediata porque el memorando de entendimiento fue firmado electrónicamente por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian. Según indicó, antes de reanudar las reuniones deben cumplirse varios compromisos, entre ellos el fin de la violencia en Líbano, el levantamiento del bloqueo estadounidense a puertos iraníes y medidas vinculadas a las sanciones.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que Estados Unidos tiene la "responsabilidad" de garantizar el cumplimiento del pacto. También advirtió sobre consecuencias en caso de incumplimiento. Desde Teherán insisten en que cualquier avance diplomático dependerá de la estabilidad en todos los frentes del conflicto regional.

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Ormuz reabre y reduce la presión sobre los mercados

Uno de los efectos más visibles del pacto fue la reactivación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio energético mundial. De acuerdo con datos de la plataforma AXSMarine, 25 embarcaciones comerciales cruzaron la vía marítima el jueves, el mayor volumen registrado desde mediados de abril.

Las autoridades iraníes anunciaron que los barcos podrán transitar mediante solicitudes presentadas con 48 horas de anticipación. Además, la televisión estatal informó que no se aplicarán cargos durante un período inicial de 60 días.

La reapertura contribuyó a reducir parte de la incertidumbre en los mercados internacionales. Tras fuertes caídas posteriores al anuncio del entendimiento, el petróleo Brent estabilizó su cotización alrededor de los 80 dólares por barril.

Netanyahu amenaza con imponer un costo alto

Antes de confirmarse la pausa, el primer ministro Benjamin Netanyahu endureció su discurso tras la muerte de cuatro soldados israelíes en territorio libanés. El mandatario aseguró que Hezbolá pagará un "precio muy alto" y reiteró que sus fuerzas continuarán operando en el sur de Líbano.

La tensión aumentó aún más cuando el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, declaró que "todo Líbano debe arder". La afirmación provocó una rápida reacción de Abbas Araghchi, quien los acusó de promover una "guerra permanente".

Pese al clima de confrontación, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que su país mantiene el compromiso con un alto el fuego inmediato. Desde Hezbolá también señalaron a la cadena Al-Araby que respetarán la tregua si Israel cumple las mismas condiciones.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó con el presidente libanés, Joseph Aoun, para respaldar los esfuerzos orientados a alcanzar un cese integral de las hostilidades y avanzar hacia una etapa de estabilidad y recuperación económica en la región.