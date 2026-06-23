Así queda el mapa político de América Latina con la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia y el posible regreso del fujimorismo

El panorama en la región se polariza, mientras la victoria de Fujimori podría integrar a Perú al bloque de gobiernos conservadores. Foto: IA/La República.

El panorama en la región se polariza, mientras la victoria de Fujimori podría integrar a Perú al bloque de gobiernos conservadores. Foto: IA/La República.

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América Latina llega a la mitad de 2026 con un nuevo avance de la derecha en las urnas. La ajustada victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia amplía el grupo de gobiernos conservadores de la región, mientras Perú continúa a la espera de un desenlace oficial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

De acuerdo con el preconteo colombiano, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% alcanzado por el izquierdista Iván Cepeda. La Registraduría informó que el escrutinio municipal coincidió en un 99,997% con los resultados preliminares. Todavía deben completarse las etapas departamental y nacional, aunque las variaciones registradas hasta ahora han sido mínimas.

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El abogado conservador asumirá el mando el próximo 7 de agosto y pondrá fin al ciclo iniciado por Gustavo Petro en 2022. Durante la campaña prometió endurecer la lucha contra las organizaciones criminales, reducir impuestos y regulaciones, ampliar la explotación de petróleo y gas, y fortalecer la relación con Estados Unidos.

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Perú continúa en suspenso

Con más del 99% de los votos contabilizados, el escenario peruano todavía no permite hablar aún de una presidenta electa. Fujimori registra alrededor del 50,11%, mientras Sánchez alcanza el 49,89%. La candidata de Fuerza Popular encabeza el cómputo por una diferencia reducida, pero el Jurado Nacional de Elecciones aún debe resolver las actas cuestionadas.

Sánchez anunció que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori y denunció una supuesta manipulación de los votos emitidos en el extranjero. Las autoridades electorales y las misiones internacionales, hasta el momento, no han respaldado sus acusaciones.

Una victoria de Fujimori devolvería al fujimorismo al Poder Ejecutivo por primera vez desde la caída de Alberto Fujimori en noviembre de 2000. También incorporaría al Perú al bloque regional de administraciones de derecha, aunque bajo un escenario de polarización y fragmentación legislativa.

Gobiernos de derecha:

- El Salvador (Nayib Bukele)

- Honduras (Nasry Asfura)

- Costa Rica (Laura Fernández)

- Panamá (José Raúl Mulino)

- Ecuador (Daniel Noboa)

- Bolivia (Rodrigo Paz)

- Chile (José Antonio Kast)

- Argentina (Javier Milei)

- Paraguay (Santiago Peña)

- República Dominicana (Luis Abinader)

- Colombia (Abelardo de la Espriella)

Gobiernos de izquierda:

- Uruguay (Yamandú Orsi)

- Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)

- Guatemala (Bernardo Arévalo)

- México (Claudia Sheinbaum)