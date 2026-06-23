China impulsa la minería profunda con maquinaria innovadora. Las tuneladoras "topos gigantes" permiten extraer minerales a grandes profundidades, superando obstáculos como rocas duras. | Foto: National Geographic

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China aceleró en la última década el desarrollo de maquinaria diseñada para extraer recursos minerales a profundidades extremas. Así nacieron las nuevas generaciones de tuneladoras industriales, equipos capaces de operar bajo alta presión, calor intenso y roca ultradura, obstáculos que antes limitaban la minería profunda a nivel global.

Estos sistemas, apodados topos gigantes, evolucionan el concepto de las excavadoras modernas al estabilizar el terreno y gestionar el material extraído en tiempo real. Frente a este avance, National Geographic señaló en sus análisis sobre megaconstrucciones que este tipo de tecnologías representa un cambio clave en la forma en que la humanidad accede al subsuelo profundo, especialmente en la búsqueda de minerales estratégicos.

¿Qué secretos revela la Gangtie Jiliang, el colosal 'topo' perforador de China?

La empresa China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) diseñó la Gangtie Jiliang, una perforadora vertical de 500 toneladas y 8,1 metros de diámetro. Este dispositivo tecnológico excava pozos de frente completo en roca dura a profundidades que superan el kilómetro de distancia. La colosal estructura funciona como un "topo gigante" que busca abrir paso hacia recursos minerales y científicos previamente inaccesibles bajo la corteza terrestre.

A diferencia de las tuneladoras horizontales clásicas, ese equipo opera hacia el subsuelo profundo de manera continua. El mecanismo tritura el material rocoso, eleva los fragmentos a la superficie y consolida las paredes del ducto con revestimiento de hormigón. Respecto a este hito, el diseñador jefe del proyecto, Ding Zhangfei, explicó a Science and Technology Daily que el objetivo principal consistió en superar las tres barreras clásicas de la minería profunda: corte eficiente, evacuación constante y estabilidad estructural.

El periódico South China Morning Post destacó su innovador sistema de extracción de escombros desde más de 1.000 metros de profundidad. Esa tecnología incorpora dispositivos de transporte vertical que eliminan las interrupciones prolongadas durante la jornada de trabajo. Gracias a dicha ingeniería, el gigante asiático agiliza las excavaciones extremas y optimiza la seguridad en la exploración de yacimientos subterráneos.

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¿Por qué la máquina china de 500 toneladas transformará la minería profunda?

El desarrollo de la Gangtie Jiliang responde a una estrategia nacional para acceder a yacimientos minerales profundos, especialmente hierro y otros recursos industriales esenciales para la producción tecnológica y energética. Según El Economista, el objetivo es explotar reservas que "duplicarían las ya conocidas cerca de la superficie", muchas de las cuales se consideran cada vez más difíciles o costosas de extraer.

El gigante asiático busca reducir su dependencia de importaciones de materiales estratégicos como tierras raras, fundamentales para baterías, electrónica avanzada y energías renovables. En ese marco, la perforación de gran alcance se convierte en una herramienta clave para asegurar el suministro a largo plazo en sectores industriales críticos, con aplicaciones futuras en energía geotérmica y construcción subterránea avanzada.

Por ahora, el dispositivo opera en proyectos piloto en la provincia de Liaoning. Sin embargo, si su rendimiento se mantiene estable a escala industrial, podría marcar un cambio estructural en el sector global, lo que desplazaría parte del enfoque tradicional hacia explotaciones automatizadas a más de 1.000 metros de profundidad.