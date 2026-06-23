HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo
EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     EN VIVO: Uzbekistán vs Portugal con Cristiano Ronaldo     
EN VIVO

¿Quién controla la justicia peruana hoy? César Azabache y Julio Arbizu en vivo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

El ‘topo gigante’ de 500 toneladas en China que excava a más de 1.000 metros para descubrir un mundo oculto de riquezas

La tecnología de esa máquina china optimiza la extracción continua y mejora la seguridad en la minería de recursos estratégicos.

China impulsa la minería profunda con maquinaria innovadora. Las tuneladoras "topos gigantes" permiten extraer minerales a grandes profundidades, superando obstáculos como rocas duras.
China impulsa la minería profunda con maquinaria innovadora. Las tuneladoras "topos gigantes" permiten extraer minerales a grandes profundidades, superando obstáculos como rocas duras. | Foto: National Geographic
Escuchar
Resumen
Compartir

China aceleró en la última década el desarrollo de maquinaria diseñada para extraer recursos minerales a profundidades extremas. Así nacieron las nuevas generaciones de tuneladoras industriales, equipos capaces de operar bajo alta presión, calor intenso y roca ultradura, obstáculos que antes limitaban la minería profunda a nivel global.

Estos sistemas, apodados topos gigantes, evolucionan el concepto de las excavadoras modernas al estabilizar el terreno y gestionar el material extraído en tiempo real. Frente a este avance, National Geographic señaló en sus análisis sobre megaconstrucciones que este tipo de tecnologías representa un cambio clave en la forma en que la humanidad accede al subsuelo profundo, especialmente en la búsqueda de minerales estratégicos.

PUEDES VER: La fuerza que arrastra nuestra galaxia: la Vía Láctea se desplaza a 600 km/s hacia un 'pozo' llamado el 'Gran Atractor'

lr.pe

¿Qué secretos revela la Gangtie Jiliang, el colosal 'topo' perforador de China?

La empresa China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) diseñó la Gangtie Jiliang, una perforadora vertical de 500 toneladas y 8,1 metros de diámetro. Este dispositivo tecnológico excava pozos de frente completo en roca dura a profundidades que superan el kilómetro de distancia. La colosal estructura funciona como un "topo gigante" que busca abrir paso hacia recursos minerales y científicos previamente inaccesibles bajo la corteza terrestre.

A diferencia de las tuneladoras horizontales clásicas, ese equipo opera hacia el subsuelo profundo de manera continua. El mecanismo tritura el material rocoso, eleva los fragmentos a la superficie y consolida las paredes del ducto con revestimiento de hormigón. Respecto a este hito, el diseñador jefe del proyecto, Ding Zhangfei, explicó a Science and Technology Daily que el objetivo principal consistió en superar las tres barreras clásicas de la minería profunda: corte eficiente, evacuación constante y estabilidad estructural.

El periódico South China Morning Post destacó su innovador sistema de extracción de escombros desde más de 1.000 metros de profundidad. Esa tecnología incorpora dispositivos de transporte vertical que eliminan las interrupciones prolongadas durante la jornada de trabajo. Gracias a dicha ingeniería, el gigante asiático agiliza las excavaciones extremas y optimiza la seguridad en la exploración de yacimientos subterráneos.

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

lr.pe

¿Por qué la máquina china de 500 toneladas transformará la minería profunda?

El desarrollo de la Gangtie Jiliang responde a una estrategia nacional para acceder a yacimientos minerales profundos, especialmente hierro y otros recursos industriales esenciales para la producción tecnológica y energética. Según El Economista, el objetivo es explotar reservas que "duplicarían las ya conocidas cerca de la superficie", muchas de las cuales se consideran cada vez más difíciles o costosas de extraer.

El gigante asiático busca reducir su dependencia de importaciones de materiales estratégicos como tierras raras, fundamentales para baterías, electrónica avanzada y energías renovables. En ese marco, la perforación de gran alcance se convierte en una herramienta clave para asegurar el suministro a largo plazo en sectores industriales críticos, con aplicaciones futuras en energía geotérmica y construcción subterránea avanzada.

Por ahora, el dispositivo opera en proyectos piloto en la provincia de Liaoning. Sin embargo, si su rendimiento se mantiene estable a escala industrial, podría marcar un cambio estructural en el sector global, lo que desplazaría parte del enfoque tradicional hacia explotaciones automatizadas a más de 1.000 metros de profundidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Los científicos quedaron impactados: exploran una montaña desconocida y hallan una criatura marina viviendo en pleno bosque

Los científicos quedaron impactados: exploran una montaña desconocida y hallan una criatura marina viviendo en pleno bosque

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
La fuerza que arrastra nuestra galaxia: la Vía Láctea se desplaza a 600 km/s hacia un 'pozo' llamado el 'Gran Atractor'

La fuerza que arrastra nuestra galaxia: la Vía Láctea se desplaza a 600 km/s hacia un 'pozo' llamado el 'Gran Atractor'

LEER MÁS
Un experimento revela un hallazgo inesperado: alteran embriones de pollo y generan plumas similares a las de dinosaurios

Un experimento revela un hallazgo inesperado: alteran embriones de pollo y generan plumas similares a las de dinosaurios

LEER MÁS
La excavación del siglo bajo Notre Dame: arqueólogos descubren marcas misteriosas y secretos ancestrales

La excavación del siglo bajo Notre Dame: arqueólogos descubren marcas misteriosas y secretos ancestrales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La fuerza que arrastra nuestra galaxia: la Vía Láctea se desplaza a 600 km/s hacia un 'pozo' llamado el 'Gran Atractor'

La fuerza que arrastra nuestra galaxia: la Vía Láctea se desplaza a 600 km/s hacia un 'pozo' llamado el 'Gran Atractor'

LEER MÁS
Plantar árboles no es suficiente para frenar el desierto en África: soltaron 500 tortugas y esto ocurrió 5 años después

Plantar árboles no es suficiente para frenar el desierto en África: soltaron 500 tortugas y esto ocurrió 5 años después

LEER MÁS
Perú suma una nueva especie: descubren una pequeña lagartija con llamativos puntos azules en el desierto de Tacna

Perú suma una nueva especie: descubren una pequeña lagartija con llamativos puntos azules en el desierto de Tacna

LEER MÁS
La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

La computación cuántica logró la primera teletransportación exitosa en el mundo gracias a los fotones

LEER MÁS
Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices

Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025