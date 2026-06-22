HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Aliaga ataca a Bruce, Urresti reaparece y Juntos por el Perú denuncia al canciller | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Una reciente encuesta en Ecuador revela una desaprobación del 75% para el presidente Daniel Noboa

El estudio, que abarcó 4.000 personas en todo Ecuador, reveló que la calificación "Pésima" obtuvo 66,44%, mientras que solo 9,07% calificó su administración como "excelente".

El rechazo se extiende a varias provincias, siendo Manabí la más crítica con un 85,55% de desaprobación. Foto: AFP.
El rechazo se extiende a varias provincias, siendo Manabí la más crítica con un 85,55% de desaprobación. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

La gestión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta un amplio nivel de desaprobación ciudadana, según una encuesta nacional de Maluk Research que revela que 75,46% de los consultados rechaza su administración, mientras que solo 22,49% la aprueba.

El estudio, realizado entre el 1 y el 16 de junio de 2026 mediante metodología CAWI (encuestas web asistidas por computadora), abarcó aproximadamente 4.000 personas en las 24 provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En la escala de valoración de 1 a 7, la categoría "Pésima" concentró el mayor porcentaje de respuestas, con 66,44%, lo que consolida una percepción ampliamente crítica sobre la gestión presidencial.

En contraste, las calificaciones positivas fueron minoritarias: solo 9,07% calificó la administración como "excelente", 7,86% como "muy buena" y 5,56% como "buena". El 6,04% la consideró "muy mala".

PUEDES VER: Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

lr.pe

Desaprobación extendida a nivel provincial

El rechazo al gobierno se replica en la mayoría de provincias analizadas. En Pichincha, la desaprobación alcanza 72,57%, frente a 26,38% de aprobación. En Guayas, la cifra negativa llega a 72,79%, mientras que el apoyo se sitúa en 25,77%.

En Azuay, la desaprobación asciende a 78,99%, uno de los niveles más altos del país, con apenas 20,91% de respaldo. El panorama más crítico se registra en Manabí, donde 85,55% de los encuestados rechaza la gestión de Noboa y solo 11,87% la respalda.

Lectura política

Los resultados evidencian un escenario de desgaste temprano para el Ejecutivo, con una percepción mayoritariamente negativa en todo el territorio nacional y niveles mínimos de neutralidad o indecisión.

El informe sugiere que la gestión de Noboa enfrenta un desafío sostenido de legitimidad política en medio de una ciudadanía crítica y con baja aprobación transversal, de acuerdo con los datos recogidos por la encuestadora.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Daniel Noboa autoriza inmunidad para tropas extranjeras mientras Ecuador registra cifras récord de homicidios

Daniel Noboa autoriza inmunidad para tropas extranjeras mientras Ecuador registra cifras récord de homicidios

LEER MÁS
Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

Presidente de Ecuador anuncia baja del 20% en el precio de la cerveza durante el Mundial de Fútbol 2026

LEER MÁS
Diversas organizaciones y voces en Ecuador instan la revocatoria de Daniel Noboa como presidente ante el CNE

Diversas organizaciones y voces en Ecuador instan la revocatoria de Daniel Noboa como presidente ante el CNE

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

Abelardo De la Espriella se convierte en el nuevo presidente de Colombia tras ganar segunda vuelta

LEER MÁS
QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000

LEER MÁS
Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

Colombia construye el túnel más largo de América Latina: la megobra que reducirá 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país

LEER MÁS
Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

Chile impulsa un corredor energético para que un país de América Latina logre exportar gas a Asia: una nueva ruta por el Pacífico

LEER MÁS
Protestas y disturbios sacuden Colombia tras ajustada victoria electoral de Abelardo de la Espriella

Protestas y disturbios sacuden Colombia tras ajustada victoria electoral de Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025