Una reciente encuesta en Ecuador revela una desaprobación del 75% para el presidente Daniel Noboa

El rechazo se extiende a varias provincias, siendo Manabí la más crítica con un 85,55% de desaprobación. Foto: AFP.

El rechazo se extiende a varias provincias, siendo Manabí la más crítica con un 85,55% de desaprobación. Foto: AFP.

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La gestión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta un amplio nivel de desaprobación ciudadana, según una encuesta nacional de Maluk Research que revela que 75,46% de los consultados rechaza su administración, mientras que solo 22,49% la aprueba.

El estudio, realizado entre el 1 y el 16 de junio de 2026 mediante metodología CAWI (encuestas web asistidas por computadora), abarcó aproximadamente 4.000 personas en las 24 provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%.

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En la escala de valoración de 1 a 7, la categoría "Pésima" concentró el mayor porcentaje de respuestas, con 66,44%, lo que consolida una percepción ampliamente crítica sobre la gestión presidencial.

En contraste, las calificaciones positivas fueron minoritarias: solo 9,07% calificó la administración como "excelente", 7,86% como "muy buena" y 5,56% como "buena". El 6,04% la consideró "muy mala".

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Desaprobación extendida a nivel provincial

El rechazo al gobierno se replica en la mayoría de provincias analizadas. En Pichincha, la desaprobación alcanza 72,57%, frente a 26,38% de aprobación. En Guayas, la cifra negativa llega a 72,79%, mientras que el apoyo se sitúa en 25,77%.

En Azuay, la desaprobación asciende a 78,99%, uno de los niveles más altos del país, con apenas 20,91% de respaldo. El panorama más crítico se registra en Manabí, donde 85,55% de los encuestados rechaza la gestión de Noboa y solo 11,87% la respalda.

Lectura política

Los resultados evidencian un escenario de desgaste temprano para el Ejecutivo, con una percepción mayoritariamente negativa en todo el territorio nacional y niveles mínimos de neutralidad o indecisión.

El informe sugiere que la gestión de Noboa enfrenta un desafío sostenido de legitimidad política en medio de una ciudadanía crítica y con baja aprobación transversal, de acuerdo con los datos recogidos por la encuestadora.