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Daniel Noboa autoriza inmunidad para tropas extranjeras mientras Ecuador registra cifras récord de homicidios

Organizaciones de derechos humanos cuestionan la estrategia y denuncian presuntos abusos cometidos en operativos militares. También advierten que los estados de excepción en Ecuador no han logrado frenar el avance de la violencia.

Ante la crisis de criminalidad en Ecuador, se desplegarán 13.000 militares en provincias como Guayas y Manabí
Ante la crisis de criminalidad en Ecuador, se desplegarán 13.000 militares en provincias como Guayas y Manabí | AFP
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El presidente Daniel Noboa suscribió este jueves un decreto que otorga inmunidad al personal extranjero que participe en las acciones del conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado. El documento señala que estos efectivos "gozarán de inmunidad conforme a los instrumentos internacionales aplicables". El gobierno recibirá cooperación exterior con el fin de neutralizar las amenazas de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

El mandatario indicó que la norma es fruto de su visita a Estados Unidos la semana pasada. "Esta medida es resultado de meses de trabajo, en especial durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte", declaró en un video. El decreto también autoriza indultos para militares, policías y civiles que actúen en defensa del Estado y exhorta al Parlamento a conceder amnistías.

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Ecuador registra récord de 9.281 homicidios durante 2025

Pese a la declaración de conflicto armado interno y los sucesivos estados de excepción, el país andino no logra reducir sus índices de violencia. En 2025 se registraron 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica. La provincia de Guayas concentra el 43% de las muertes violentas a nivel nacional.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron presuntos abusos por parte de militares. Amnistía Internacional señala que la Fiscalía registra 43 casos de posibles desapariciones forzadas desde 2023. Uno de los más emblemáticos ocurrió en diciembre de 2024: cuatro menores afrodescendientes fueron detenidos de manera irregular por patrullas en Guayaquil y aparecieron calcinados cerca de una base militar. La justicia condenó a los uniformados implicados.

Despliegan fuerzas del orden en zonas críticas

Un total de 13.000 militares comenzaron a desplegarse desde este jueves en cuatro provincias costeras: Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. El general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, explicó que el objetivo es "disminuir ante todo las muertes violentas y tener el control de las ciudades más violentas". Guayas recibirá cerca de 6.000 efectivos.

El general Bedoya aclaró que, por el momento, no tienen conocimiento del arribo de tropas extranjeras. "Continuaremos recibiendo asesoramiento y apoyo tecnológico de países aliados", señaló. La movilización coincide con el nuevo estado de excepción decretado por Noboa por 60 días en diez provincias y tres municipios. Es el último de una serie de medidas que se prolongan casi dos años y medio.

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Derechos humanos cuestionan la política de seguridad

Los constantes estados de excepción y el despliegue militar generan críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Denuncian que la política de mano dura del gobierno no ha logrado frenar la violencia y ha derivado en abusos de fuerza. El sector turístico también reclama por el impacto de la inseguridad y los mensajes de "guerra" que, según empresarios, alejan a los visitantes extranjeros.

A pesar de la declaración de conflicto armado interno y los sucesivos estados de excepción, la violencia no cede. Los grupos criminales dominan rutas clave para el narcotráfico y mantienen enfrentamientos por el control territorial. Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de la región. La seguridad sigue siendo el principal desafío para el gobierno de Noboa, que apuesta por la cooperación internacional con el respaldo de la administración de Donald Trump.

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