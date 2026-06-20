Colombia elige entre dos modelos opuestos: mano dura del ultraderechista De la Espriella o continuidad de izquierda con Cepeda

Colombia define este domingo su nuevo presidente en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda | composición LR/AFP

Colombia define este domingo su nuevo presidente en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda | composición LR/AFP

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Colombia define el domingo 21 de junio quién sucederá a Gustavo Petro en una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, lideró la primera vuelta con 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78%. Lo siguió el izquierdista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con 9,7 millones de sufragios, un 40,98%. La diferencia, de menos de tres puntos, intensificó la disputa por el respaldo de los votantes que apoyaron a otros aspirantes o se abstuvieron en la primera ronda.

La campaña enfrentó dos visiones radicalmente distintas para el país. Mientras De la Espriella propone mano dura frente a los grupos armados y una drástica reducción del Estado, Cepeda defiende dar continuidad a los programas sociales impulsados por Petro. "Me da la impresión de que estamos en una situación única. Las elecciones anteriores ya habían sido bastante pugnaces, complicadas, pero estas son extraordinariamente difíciles", aseguró el académico Moisés Wassermann, exrector de la Universidad Nacional, a la agencia EFE.

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Seguridad y paz total, el principal choque electoral

Colombia atraviesa su peor ola de violencia en una década, con el asesinato de un candidato presidencial y ataques con explosivos en distintas regiones del país. De la Espriella capitaliza el descontento con la política de "paz total" de Petro y promete poner fin a las conversaciones bajo la consigna "la paz no se negocia, se impone". También plantea eliminar el tribunal especial surgido del acuerdo con las FARC, que ofrece penas alternativas a quienes reparen a las víctimas.

Cepeda, uno de los arquitectos de esa política de diálogo, se mostró dispuesto a revisarla en una entrevista con la AFP. Su fórmula vicepresidencial, integrada por la senadora indígena Aída Quilcué, tuvo, sin embargo, poca visibilidad durante la campaña. El estudiante de derecho Juan Rodríguez, de 22 años, explicó a la AFP su respaldo al ultraderechista: "Un presidente tiene que defender a su población", dijo, seducido por la promesa de "seguridad seria" y la negativa de De la Espriella a "negociar con bandidos".

Fracking o transición energética: el pulso por los recursos

El futuro mandatario deberá decidir cómo financiar al Estado en medio de la caída de los ingresos petroleros. De la Espriella plantea reactivar la exploración de hidrocarburos y aplicar fracking sin restricciones para cerrar el hueco fiscal. Cepeda, en tanto, defiende la transición energética como una "necesidad inaplazable" frente al cambio climático, línea que Petro impulsó durante su gobierno al suspender nuevas exploraciones.

Para la química Gabriela Zambrano, de 22 años, esta es una línea roja: "Mi prioridad es el medio ambiente. Yo no apoyaría el fracking". El profesor de finanzas Iván Rico, de la Universidad del Rosario, advirtió que la política antiextractivista de Petro ya impacta en los fondos públicos y en la independencia energética del país.

Economía: recorte o gasto social como eje del gobierno

El déficit fiscal colombiano escaló al 7% del PIB, el segundo más alto de la región después de Brasil. De la Espriella, admirador del presidente argentino Javier Milei, promete reducir el tamaño del Estado en un 40% y aplicar austeridad. Cepeda, en cambio, propone profundizar el gasto social que llevó la pobreza a mínimos históricos, un 28% el año pasado según cifras oficiales.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, fue claro sobre el plan del ultraderechista: quien "prometa disminuir el gasto se va a encontrar con una realidad muy difícil". Seguidores de Cepeda ya anunciaron protestas si se restringe la educación gratuita o se frena el ritmo de aumentos del salario mínimo, que el año pasado subió un 23%.

Trump y Petro influyen en una campaña polarizada

El presidente Donald Trump rompió su silencio sobre la contienda tras la primera vuelta y prometió el "apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si gana De la Espriella. Petro respondió pidiéndole "no intervenir" en una decisión que corresponde "al pueblo de Colombia". Un grupo de congresistas demócratas también rechazó el intento de incidir en los resultados electorales del país.

El propio Petro no reconoció el conteo de la primera vuelta, lo que, de acuerdo con analistas, perjudicó la candidatura de Cepeda. Las críticas por su intervención en la campaña derivaron en un fallido intento de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, de suspenderlo provisionalmente. Wassermann resumió el desafío que enfrentará el ganador: "Gane quien gane, va a tener una situación sumamente difícil y, además, creo que va a tener una oposición férrea y, según pinta todo, tremendamente destructiva".