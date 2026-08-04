La pionera cirugía fetal que permitió operar a un bebé dentro del útero y corregir una grave malformación antes de nacer

La medicina prenatal alcanza un hito al realizar una cirugía intrauterina en un bebé con gastrosquisis compleja, una malformación congénita grave. | Foto: Composición LR | BBC

La medicina prenatal alcanza un hito al realizar una cirugía intrauterina en un bebé con gastrosquisis compleja, una malformación congénita grave. | Foto: Composición LR | BBC

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La medicina prenatal protagonizó un hito médico que podría cambiar el tratamiento de ciertas malformaciones congénitas. Un equipo de especialistas logró intervenir a un bebé cuando aún permanecía dentro del útero de su madre.

La paciente, Maisie Savage, viajó desde Reino Unido hasta Estados Unidos para someterse al procedimiento cuando tenía 26 semanas de gestación. Meses después, dio a luz a Theo, un bebé que hoy tiene cinco meses y que crece con normalidad.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Texas Children’s Hospital.

PUEDES VER: Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

¿Qué malformación tenía el bebé y por qué era tan grave?

Theo fue diagnosticado con gastrosquisis compleja, una enfermedad congénita que impide el desarrollo adecuado del ombligo y provoca que los intestinos crezcan fuera del abdomen.

En los casos más severos, esta condición puede requerir varios meses en cuidados intensivos, numerosas intervenciones quirúrgicas e incluso un trasplante intestinal.

"Descubrir que Theo tenía gastrosquisis había sido un shock y algo increíblemente aterrador", recordó Josh French, padre del bebé.

Ante la complejidad del caso, los especialistas del Great Ormond Street Hospital de Londres decidieron derivarlo al Texas Children's Hospital para evaluar una alternativa que apenas comenzaba a estudiarse.

Este avance en cirugía fetal podría revolucionar el tratamiento de patologías congénitas.

¿Cómo se realizó la cirugía fetal dentro del útero?

Antes de la operación principal, Maisie viajó a Bélgica para recibir una inyección de Botox dirigida a la pared abdominal del feto, con el objetivo de relajar los músculos y facilitar la reparación.

Posteriormente, fue trasladada a Texas, donde un equipo de cirujanos fetales realizó la intervención cuando el embarazo alcanzaba las 26 semanas.

Durante el procedimiento, los médicos expusieron parcialmente el útero, sustituyeron temporalmente el líquido amniótico por dióxido de carbono para ampliar el espacio de trabajo y, mediante cirugía mínimamente invasiva, reintrodujeron cuidadosamente los intestinos del bebé en el abdomen antes de cerrar la abertura con puntos de sutura.

Un equipo médico logró un hito en medicina prenatal al operar a un bebé con malformación congénita dentro del útero.

¿Cuál fue el resultado del procedimiento pionero?

La intervención transcurrió sin complicaciones y permitió que el embarazo continuara hasta el final de la gestación. Theo nació en febrero mediante parto vaginal en Texas y, cinco meses después, presenta un desarrollo saludable que superó las expectativas iniciales de los especialistas.

¿Por qué esta cirugía podría transformar la medicina prenatal?

Theo se convirtió en el primer bebé británico operado dentro del útero para corregir una gastrosquisis compleja y en el tercer paciente del mundo beneficiado por este ensayo clínico.

El doctor Michael Belfort, responsable del ensayo en el Texas Children's Hospital, aseguró que "el interior del útero se ha convertido en un nuevo espacio quirúrgico para la innovación".

Según explicó, esta técnica podría extenderse en el futuro al tratamiento de otras patologías fetales, incluidas algunas cardiopatías y enfermedades pulmonares.