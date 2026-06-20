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Gustavo Petro exige a Donald Trump revelar dónde está Beto Coral, activista colombiano detenido por ICE

A pocas horas de la segunda vuelta electoral, el presidente colombiano aseguró que la detención del activista está relacionada con sus posiciones políticas y sus críticas a sectores de derecha.

Petro cuestiona el trato de Coral y destaca los sacrificios de Colombia en la lucha contra el narcotráfico
Petro cuestiona el trato de Coral y destaca los sacrificios de Colombia en la lucha contra el narcotráfico | AFP
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La detención de Beto Coral en Arizona abrió un nuevo frente de tensión entre Colombia y Estados Unidos a pocas horas de la segunda vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro exigió este sábado a Donald Trump que informe dónde se encuentra el activista colombiano, cuyo paradero, según sus familiares, permanece desconocido desde que fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado martes.

A través de su cuenta de X, Petro cuestionó el trato recibido por Coral y pidió explicaciones al Gobierno estadounidense. “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EE. UU.”, escribió el mandatario.

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El jefe de Estado también recordó que el padre del activista, un capitán de la Policía colombiana, murió durante una operación contra Pablo Escobar. Además, sostuvo que Colombia ha realizado enormes sacrificios humanos en la lucha frente al narcotráfico y expresó su respaldo a la liberación del dirigente político.

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La familia de Beto Coral denuncia desaparición tras detención

Franklin Humberto 'Beto' Coral reside en Estados Unidos desde 2015 y, según sus allegados, presentó una solicitud de asilo político dentro de los plazos legales establecidos. La familia asegura que el caso continúa sin una decisión definitiva después de 10 años de trámite.

En un comunicado, los familiares exigieron su liberación y reclamaron respeto por sus derechos fundamentales. Asimismo, manifestaron preocupación porque desconocen dónde se encuentra en la actualidad. Petro afirmó que Coral fue detenido y golpeado por autoridades estadounidenses, y llegó a calificarlo como un “preso político en Estados Unidos”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Coral es un “extranjero ilegal” y aseguró que permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa. La versión contradice la postura de la familia, que insiste en que ingresó legalmente al país y buscó protección debido a amenazas relacionadas con el narcotráfico.

Demócratas alertan sobre injerencia electoral

La situación trascendió el ámbito migratorio y llegó al Congreso de Estados Unidos. El demócrata Jesús 'Chuy' García lideró una carta firmada por 11 legisladores en la que expresan preocupación por una supuesta injerencia de altos funcionarios estadounidenses en el proceso electoral.

El documento fue enviado al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los firmantes cuestionaron el respaldo brindado por figuras políticas de Washington, incluido Donald Trump, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La carta también menciona la detención de Coral y señala que el caso ha generado inquietud entre organizaciones progresistas y grupos religiosos. Los legisladores pidieron evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una intervención en la soberanía democrática de Colombia.

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La campaña se polariza antes del balotaje

El caso aparece en uno de los momentos más tensos de la contienda presidencial. La segunda vuelta enfrenta al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una campaña marcada por acusaciones mutuas y una fuerte confrontación política.

Petro ha vinculado la captura de Coral con las denuncias promovidas por De la Espriella contra personas cercanas a la izquierda colombiana. De acuerdo con el mandatario, el activista fue perseguido por sus posiciones políticas y por sus críticas al candidato conservador.

La controversia aumentó luego de que Trump expresara públicamente su apoyo a De la Espriella. Ese apoyo provocó críticas desde el Gobierno colombiano y sectores políticos estadounidenses que consideran que cualquier pronunciamiento externo puede afectar el desarrollo normal de las elecciones.

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