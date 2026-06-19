La carretera de 182 km que cruza el océano está considerada una de las más bellas del planeta

La Overseas Highway es una de las infraestructuras más sorprendentes de Estados Unidos. Foto: IStock

La Overseas Highway es una de las infraestructuras más sorprendentes de Estados Unidos. Foto: IStock

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La Overseas Highway en el sur de Florida, Estados Unidos, es una carretera de 182 kilómetros que une el continente americano con los famosos Cayos de Florida y 44 islas a través de puentes que parecen flotar sobre las aguas turquesas del Caribe.

Más que una ruta de transporte, la vía es considerada una obra maestra de la ingeniería moderna y fue incluida por la plataforma Hellotickets entre los viajes por carretera más pintorescos de Estados Unidos, junto a rutas legendarias como la Ruta 66 y la Pacific Coast Highway.

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La joya de la corona: el puente de siete millas

Entre los tramos más emblemáticos se encuentra el Puente de las Siete Millas, construido a principios del siglo XX y que en su día fue uno de los más largos del planeta. El recorrido ofrece vistas de 360 grados al océano y se ha convertido en una postal de Florida.

Vistas aéreas de las autopistas Overseas Highways que conectan Miami con los Cayos de Florida. Foto: Tony Shi Photography

La antigua versión de la estructura, ahora fuera de servicio para automóviles, se ha transformado en un sendero exclusivo para peatones y ciclistas, lo que permite una experiencia aún más cercana con la naturaleza.

Historia y turismo a través de la carretera

La Overseas Highway se erigió sobre los restos del antiguo Overseas Railroad, destruido por un huracán en 1935. Gracias a la reconstrucción impulsada por el New Deal, conservó parte de las estructuras ferroviarias adaptadas para vehículos, lo que también le confiere valor histórico.

A lo largo del camino, ciudades como Key Largo, Islamorada y Marathon ofrecen actividades como buceo, pesca deportiva y paseos en bote. En Big Pine Key, es posible avistar ciervos en peligro de extinción y visitar playas como las del Parque Estatal Bahía Honda. El lugar de llegada es Key West, una ciudad vibrante que combina cultura caribeña, arquitectura histórica y la antigua casa del escritor Ernest Hemingway.

Más que un camino

Reconocida como la carretera All-American, la Overseas Highway no es solo un camino: se ha convertido en un destino turístico completo. Con bares frente a la playa, pueblos de artesanos, senderos naturales y puestas de sol inolvidables, cada kilómetro muestra armonía entre la naturaleza y el ingenio humano.

Viajar por ella es vivir una experiencia sensorial única: un recorrido en el que la ruta en sí es tan memorable como el destino.