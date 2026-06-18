El Grand Stade Hassan II de Marruecos será clave en la organización del Mundial 2030 junto a España y Portugal. | Foto: Populous/mejorada con IA

El Grand Stade Hassan II de Marruecos será clave en la organización del Mundial 2030 junto a España y Portugal. | Foto: Populous/mejorada con IA

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El Grand Stade Hassan II de Marruecos emerge como una pieza fundamental en la planificación del Mundial de Fútbol 2030, cita mundialista que la nación norteafricana coorganizará con España y Portugal. Este imponente recinto, actualmente en fase de desarrollo, posee la ambición de redefinir el estándar de las grandes arenas internacionales gracias a su escala y concepto arquitectónico.

A cargo del consorcio Populous y Oualalou + Choi, el megaproyecto se erige en un emblema de identidad cultural y renovación urbana. La propuesta estética, inspirada en la tradicional festividad del moussem, fusiona la colosal estructura con el paisaje local mediante una narrativa visual estrechamente vinculada a la hospitalidad marroquí.

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El Estadio Hassan II en Casablanca, Marruecos, es proyectado para ser el estadio de fútbol más grande del mundo. Foto: Populous

¿Cómo avanza el colosal estadio de Marruecos para el Mundial 2030?

El monumental Grand Stade Hassan II se edifica en la localidad de El Mansouria, situada en la provincia de Benslimane, a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca. El megaproyecto contempla un aforo de 115.000 espectadores, una capacidad que lo consagrará entre los recintos de fútbol más gigantescos del planeta.

El diseño técnico incorpora una cubierta de gran escala sostenida por una estructura de celosía de aluminio, además de tribunas con forma de anfiteatro y áreas exclusivas de hospitalidad VIP. Respecto a la magnitud de la obra, el arquitecto Tarik Oualalou explicó que “es un estadio de una dimensión inusual, un proyecto que va más allá del propio estadio”, y destacó que está pensado "más allá del Mundial".

El estadio ha sido diseñado por Populous en colaboración con los arquitectos parisinos Oualalou + Choi. Foto: Populous

Las labores de construcción comenzaron tras la aprobación de la financiación pública en 2023 y la posterior selección del consorcio arquitectónico en 2024. La inauguración oficial está programada hacia finales de 2027 o inicios de 2028, con la meta de estar plenamente operativo antes del torneo máximo de 2030.

¿Qué hace al Grand Stade Hassan II el futuro gigante del fútbol mundial?

El Grand Stade Hassan II emerge como la gran apuesta de Marruecos para liderar los recintos balompédicos del planeta, con el objetivo de destronar en aforo a colosos como el Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte. Si bien Narendra Modi de India retiene la marca absoluta en el ámbito deportivo general, esta nueva obra busca la supremacía exclusiva en el balompié.

El estadio cumplirá íntegramente con la normativa de la FIFA y tendrá capacidad para albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Foto: Populous

La edificación de este complejo aviva la pugna por conseguir la sede del último partido en el Mundial 2030. Esta nación compite directamente frente a la propuesta de España y sus sedes remodeladas, principalmente el Santiago Bernabéu, lo que transforma la iniciativa en un duelo de vanguardia arquitectónica y logística.

Más allá de los ladrillos, el monumento simboliza una maniobra geopolítica que afianza al país africano en el mapa internacional. En palabras de sus creadores, el diseño se concibió como un “espacio abierto al mundo” que fusiona el urbanismo con la identidad cultural, redefiniendo el panorama del entretenimiento global.