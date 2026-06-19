El programa El show del verano de LUZU TV generó un escándalo tras que Florencia Peña anunciara erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La noticia falsa desató una ola de reacciones. | Composición LR/La Nación

El programa El show del verano de LUZU TV generó un escándalo tras que Florencia Peña anunciara erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La noticia falsa desató una ola de reacciones. | Composición LR/La Nación

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Un escándalo mediático sacudió al streaming de Argentina tras difundirse en vivo, en el programa 'El show del verano' de LUZU TV, una versión falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Nacional. La conductora Florencia Peña reaccionó a un rumor no verificado en redes sociales y llegó a afirmar su muerte durante la emisión, lo que desató repercusiones inmediatas. La situación escaló hasta que el entorno del afectado desmintió el hecho y exigió respeto a su intimidad.

Ante la gravedad del episodio, la reacción institucional del canal resultó contundente. La empresa calificó el suceso como una "falta grave de verificación de información sensible" y aplicó severas medidas internas. Esa determinación provocó la salida definitiva de la presentadora del ciclo televisivo, en un intento de la señal por resguardar su credibilidad ante este tipo de negligencias informativas. “La verdad es que no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable. Yo di la cara, pido mis disculpas sentidas y profundas”, dijo Peña.

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¿Qué dijo Florencia Peña sobre el papá de Lionel Messi?

Flor Peña interrumpió la transmisión en vivo de su programa para anunciar una noticia falsa que circulaba en redes sociales y en su equipo de trabajo. Con la frase “Acaba de morir el papá de Messi”, la conductora dio por cierto un hecho que minutos más tarde fue desmentido por sus propios compañeros, lo que la obligó a retractarse de inmediato.

Posteriormente, la actriz pidió perdón de forma pública tanto en la emisión televisiva como en sus plataformas digitales por difundir datos sin verificar. En sus declaraciones, aclaró que la producción le transmitió la información al aire y confió en ese reporte, aunque asumió la total responsabilidad del error.

La repercusión de este hecho provocó medidas drásticas en LUZU TV. Nicolás Occhiato, creador del medio, tildó el desacierto de “inadmisible” y ordenó una auditoría interna. Finalmente, la empresa determinó el despido de los productores del ciclo y la salida de Peña, que se comunicó formalmente como un 'paso al costado'.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Flor Peña argumentó en una charla con el cronista de LAM (América TV) que la producción le comunicó el dato por el auricular y le ordenó transmitirlo de inmediato. "Yo estaba en shock (...). No tengo ni el teléfono ni la compu, yo no tenía idea de lo que estaba pasando", declaró la conductora, quien detalló que el equipo técnico le solicitó frenar el anuncio apenas advirtieron la falta de verificación del hecho.

Comunicado de LUZU TV tras las fake news difundidas en vivo por Florencia Peña sobre el papá de Messi. Foto: captura

Ante la posibilidad de una penalización por parte del dueño del canal de streaming, la animadora deslindó su responsabilidad por la grave falla profesional y la trasladó enteramente hacia sus compañeros de trabajo. "La cuestión es con la producción (...). Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa", aseveró la artista. Finalmente, insistió en que se encontraba totalmente desconectada de las redes sociales y solicitó que no se ejecutaran represalias contra los integrantes de su programa.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Jorge Messi y cómo reaccionó tras las noticias falsas?

La familia de Lionel Messi desmintió de forma categórica la muerte de Jorge Messi a través de un comunicado oficial. El entorno del futbolista aclaró que su progenitor permanece bajo estricto control médico y evoluciona favorablemente dentro de su cuadro clínico actual. Con este mensaje, los allegados del capitán argentino buscaron frenar la viralización de noticias falsas en plataformas digitales.

Comunicado de la familia Messi tras las noticias falsas difundidas por Florencia Peña en LUZU TV. Foto: captura

El documento oficial incluyó una fuerte exigencia de privacidad y reclamó de manera textual “responsabilidad, prudencia y humanidad” ante temas tan sensibles. Asimismo, los parientes del astro rosarino criticaron con dureza la difusión de versiones no verificadas, al recordar que únicamente el círculo íntimo posee acceso a información real sobre la situación del paciente.

Por su parte, el padre del jugador asimiló el impacto mediático con sorpresa e ironía desde la clínica donde se encuentra internado. Según trascendió en la prensa argentina, el hombre permanece estable, en pleno proceso de recuperación y acompañado constantemente por sus seres queridos.