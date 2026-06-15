Rusia bombardea el Monasterio de las Cuevas de Kiev, patrimonio de la humanidad, y deja al menos 5 muertos

Rusia llevó a cabo un ataque masivo en Ucrania, impactando el Monasterio de las Cuevas de Kiev, Patrimonio de la Humanidad | AFP

Rusia llevó a cabo un ataque masivo en Ucrania, impactando el Monasterio de las Cuevas de Kiev, Patrimonio de la Humanidad | AFP

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Rusia lanzó durante la madrugada del lunes un ataque masivo contra Ucrania que alcanzó el Monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los lugares religiosos más importantes del cristianismo ortodoxo y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El bombardeo provocó un incendio en la catedral de la Dormición y dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos en la capital, según las autoridades locales.

La ofensiva también golpeó otras zonas de la capital, además de Járkov y Jersón. El alcalde Vitali Klitschko informó que cerca de 140.000 familias quedaron sin electricidad y que los equipos de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 50 puntos de la ciudad. La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Moscú lanzó 70 misiles y 611 drones, entre ellos aparatos Shahed, en una de las mayores operaciones de los últimos meses.

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Kiev denuncia un golpe contra el patrimonio mundial

El incendio en la catedral de la Dormición generó conmoción en Ucrania. El complejo religioso, conocido también como Kiev Pechersk Lavra, fue fundado en el siglo XI y constituye uno de los principales símbolos espirituales y culturales de la nación. La Unesco confirmó que el ataque causó daños importantes en el exterior y el interior del templo y manifestó su disposición para colaborar en la evaluación de las pérdidas.

El presidente Volodímir Zelenski calificó el hecho como uno de los ataques más graves a la cultura cristiana desde el inicio de la guerra. “Es crucial que el mundo no guarde silencio ante este último acto de barbarie rusa”, escribió en redes sociales. Por su parte, el metropolitano Epifanio, líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, denunció un “crimen contra la humanidad, la historia y la cristiandad”.

Además del monasterio, la agresión alcanzó los estudios de cine Dovzhenko. La ministra de Cultura, Tatiana Berezhna, aseguró que quedó destruida la colección de vestuario más antigua y grande del país, compuesta por miles de piezas históricas.

Rusia niega responsabilidad por el impacto en el monasterio

El Ministerio de Defensa ruso negó haber atacado deliberadamente el complejo religioso. Moscú sostuvo que el incendio fue provocado por un misil Patriot de defensa aérea suministrado por países occidentales y aseveró que el objetivo de la operación eran instalaciones militares e industriales en Kiev, Járkov y la región de Dnipropetrovsk.

Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania mostró restos de un dron ruso Shahed que, según las autoridades, impactó en el área del monasterio. Zelenski afirmó que dos aeronaves no tripuladas alcanzaron deliberadamente el recinto.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con el Patriarcado de Moscú tras la invasión y el patriarca Kirill, aliado de Vladímir Putin, se ha mantenido como uno de los principales defensores de la campaña militar rusa.

Zelenski pide más presión internacional en el G7

La ofensiva ocurrió pocas horas antes del inicio de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian. Zelenski aprovechó la ocasión para reclamar una reacción firme de los aliados occidentales y un refuerzo de los sistemas de defensa aérea de su país.

“Es fundamental que haya una respuesta decisiva y sustancial, más presión sobre el agresor y más apoyo para nuestra capacidad antibalística”, declaró el mandatario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los líderes debatirán nuevas medidas con el fin de aumentar la presión sobre Vladímir Putin y acercarlo a una mesa de negociación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también condenó la agresión al complejo religioso. “Nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal”, afirmó en la red X, al referirse a los daños sufridos por uno de los símbolos históricos más importantes de Kiev.