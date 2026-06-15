HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Roberto Sánchez exige reconteo de votos, Keiko Fujimori viaja y Congreso acelera leyes | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Rusia bombardea el Monasterio de las Cuevas de Kiev, patrimonio de la humanidad, y deja al menos 5 muertos

Las autoridades ucranianas denunciaron graves afectaciones en la catedral de la Dormición y en otros espacios culturales, incluidos los históricos estudios cinematográficos Dovzhenko.

Rusia llevó a cabo un ataque masivo en Ucrania, impactando el Monasterio de las Cuevas de Kiev, Patrimonio de la Humanidad
Rusia llevó a cabo un ataque masivo en Ucrania, impactando el Monasterio de las Cuevas de Kiev, Patrimonio de la Humanidad | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Rusia lanzó durante la madrugada del lunes un ataque masivo contra Ucrania que alcanzó el Monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los lugares religiosos más importantes del cristianismo ortodoxo y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El bombardeo provocó un incendio en la catedral de la Dormición y dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos en la capital, según las autoridades locales.

La ofensiva también golpeó otras zonas de la capital, además de Járkov y Jersón. El alcalde Vitali Klitschko informó que cerca de 140.000 familias quedaron sin electricidad y que los equipos de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 50 puntos de la ciudad. La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Moscú lanzó 70 misiles y 611 drones, entre ellos aparatos Shahed, en una de las mayores operaciones de los últimos meses.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

lr.pe

Kiev denuncia un golpe contra el patrimonio mundial

El incendio en la catedral de la Dormición generó conmoción en Ucrania. El complejo religioso, conocido también como Kiev Pechersk Lavra, fue fundado en el siglo XI y constituye uno de los principales símbolos espirituales y culturales de la nación. La Unesco confirmó que el ataque causó daños importantes en el exterior y el interior del templo y manifestó su disposición para colaborar en la evaluación de las pérdidas.

El presidente Volodímir Zelenski calificó el hecho como uno de los ataques más graves a la cultura cristiana desde el inicio de la guerra. “Es crucial que el mundo no guarde silencio ante este último acto de barbarie rusa”, escribió en redes sociales. Por su parte, el metropolitano Epifanio, líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, denunció un “crimen contra la humanidad, la historia y la cristiandad”.

Además del monasterio, la agresión alcanzó los estudios de cine Dovzhenko. La ministra de Cultura, Tatiana Berezhna, aseguró que quedó destruida la colección de vestuario más antigua y grande del país, compuesta por miles de piezas históricas.

PUEDES VER: Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

lr.pe

Rusia niega responsabilidad por el impacto en el monasterio

El Ministerio de Defensa ruso negó haber atacado deliberadamente el complejo religioso. Moscú sostuvo que el incendio fue provocado por un misil Patriot de defensa aérea suministrado por países occidentales y aseveró que el objetivo de la operación eran instalaciones militares e industriales en Kiev, Járkov y la región de Dnipropetrovsk.

Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania mostró restos de un dron ruso Shahed que, según las autoridades, impactó en el área del monasterio. Zelenski afirmó que dos aeronaves no tripuladas alcanzaron deliberadamente el recinto.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con el Patriarcado de Moscú tras la invasión y el patriarca Kirill, aliado de Vladímir Putin, se ha mantenido como uno de los principales defensores de la campaña militar rusa.

PUEDES VER: Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

lr.pe

Zelenski pide más presión internacional en el G7

La ofensiva ocurrió pocas horas antes del inicio de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian. Zelenski aprovechó la ocasión para reclamar una reacción firme de los aliados occidentales y un refuerzo de los sistemas de defensa aérea de su país.

“Es fundamental que haya una respuesta decisiva y sustancial, más presión sobre el agresor y más apoyo para nuestra capacidad antibalística”, declaró el mandatario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los líderes debatirán nuevas medidas con el fin de aumentar la presión sobre Vladímir Putin y acercarlo a una mesa de negociación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también condenó la agresión al complejo religioso. “Nada justifica este ataque contra nuestro patrimonio universal”, afirmó en la red X, al referirse a los daños sufridos por uno de los símbolos históricos más importantes de Kiev.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ucrania lanza uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia y golpea zonas cercanas a Moscú

Ucrania lanza uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia y golpea zonas cercanas a Moscú

LEER MÁS
Peruanos en Rusia: 20 muertos, 19 heridos y más de 600 incomunicados tras ser llevados a la guerra, según abogado

Peruanos en Rusia: 20 muertos, 19 heridos y más de 600 incomunicados tras ser llevados a la guerra, según abogado

LEER MÁS
310 peruanos siguen en la guerra de Rusia y denuncian demoras para traerlos de vuelta: ''Cada minuto cuenta''

310 peruanos siguen en la guerra de Rusia y denuncian demoras para traerlos de vuelta: ''Cada minuto cuenta''

LEER MÁS
Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

Jóvenes suizos sorprenden al crear un ladrillo 3D que enfría el aire hasta 9º y permite construir casas en menos de 30 días

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

Este es el único país de América Latina con uno de los hoteles más bellos del mundo, según premio Versalles

LEER MÁS
Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

Joven que huyó de Corea del Norte revela la realidad de la educación en su país: no es gratuita y prohíben hablar de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

Spirit of Australia, el barco más rápido del mundo que alcanza los 511,11 km/h y fue construido en el patio de una casa

LEER MÁS
Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

Italia presenta nuevo helicóptero de combate que compite directamente con el Apache de EE.UU.: cuenta con IA y sensores de última generación

LEER MÁS
Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

Un nuevo túnel en los Andes busca reactivar conexión ferroviaria entre 2 países de América Latina por más de US$9.500 millones

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025