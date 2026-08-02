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Ciencia

Científicos encuentran rastros de 2 homininos arcaicos desconocidos en el ADN humano

Un innovador método genético permitió identificar un linaje humano desconocido que se cruzó con Homo sapiens hace más de 50.000 años en África.

Los homininos son un grupo de primates que incluye a los seres humanos actuales, a nuestros antepasados extintos y a todas las especies que forman parte de nuestro linaje. Foto: Shutterstock
Los homininos son un grupo de primates que incluye a los seres humanos actuales, a nuestros antepasados extintos y a todas las especies que forman parte de nuestro linaje. Foto: Shutterstock
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La historia de la evolución humana podría ser más compleja de lo que se pensaba. Un equipo de investigadores encontró evidencias de que el ADN de las personas actuales conserva fragmentos heredados de dos antiguos linajes de homininos que hasta ahora eran desconocidos. Ninguno de ellos ha sido identificado mediante fósiles o ADN antiguo, por lo que los científicos los describen como linajes fantasma.

El hallazgo fue posible gracias a un nuevo método de análisis genético que permitió reconstruir episodios de mestizaje ocurridos hace decenas de miles e incluso millones de años. Los resultados, publicados en la revista Science, ofrecen una nueva mirada sobre cómo distintas poblaciones humanas contribuyeron a la composición genética de nuestra especie.

Un linaje desconocido dejó huellas en todas las personas

Para realizar la investigación, los científicos desarrollaron una herramienta computacional llamada TRACE (TRacking Archaic Contributions via ARG Estimation). A diferencia de otros estudios, esta técnica no depende del ADN extraído de fósiles, sino que reconstruye relaciones genealógicas a partir de cientos de genomas de personas actuales.

Gracias a este método, el equipo detectó un linaje humano desconocido que se mezcló con los primeros Homo sapiens en África hace más de 50.000 años, antes de la gran migración hacia Europa y Asia. Según los investigadores, ese grupo se había separado del árbol evolutivo humano hace unos 800.000 años.

"Las publicaciones anteriores sugerían que podría existir una ascendencia fantasma —una ascendencia procedente de linajes arcaicos desconocidos en los humanos modernos—, pero no habían determinado si esa ascendencia desconocida estaba presente solo en los africanos ni cuándo ocurrió ese episodio de mestizaje", explicó Yulin Zhang.

El investigador añadió: "De hecho, pudimos encontrar y localizar regiones del genoma humano moderno que proceden de este linaje fantasma y demostrar que esta ascendencia está presente en todos los humanos modernos, no solo en los africanos".

Los científicos estiman que cada persona conserva entre un 0,5% y un 1% de ADN heredado de este antiguo linaje.

Un segundo linaje surgió hace 1,8 millones de años

El estudio también identificó un segundo grupo humano aún más antiguo. Este linaje, denominado superarcaico, se habría originado hace aproximadamente 1,8 millones de años. A diferencia del primero, no se cruzó directamente con Homo sapiens, sino con los denisovanos en Eurasia. Más tarde, parte de ese ADN llegó a nuestra especie cuando los denisovanos se mezclaron con humanos modernos.

"El hallazgo del linaje superarcaico es especialmente emocionante porque revela contribuciones genéticas de un linaje humano que vivió hace más de un millón de años, a pesar de la ausencia de ADN secuenciado de esa población", afirmó Arjun Biddanda.

En conjunto, los dos linajes identificados representan alrededor del 2% del genoma humano moderno. Además, muchos de esos fragmentos aparecen en regiones relacionadas con el sistema inmunitario y el metabolismo, lo que sugiere que pudieron ayudar a nuestros antepasados a adaptarse a nuevos ambientes, alimentos y enfermedades.

"Este patrón no es del todo sorprendente", señaló Priya Moorjani. "La adaptación a nuevos patógenos y fuentes de alimento ha sido una de las presiones selectivas más fuertes en la evolución humana. El mestizaje con otros grupos humanos introdujo una nueva variación genética, proporcionando material adicional para la selección natural. Las variantes beneficiosas pudieron conservarse y extenderse durante muchas generaciones".

Los investigadores esperan que el análisis de más genomas humanos y futuros estudios sobre proteínas fósiles permitan identificar quiénes fueron realmente estos misteriosos homininos que dejaron una huella permanente en nuestro ADN.

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