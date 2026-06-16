Los líderes del G7 acuerdan aumentar la presión sobre Rusia tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los líderes del G7 en Évian acordaron intensificar sanciones contra Rusia, centradas en gas y petróleo, para presionar al Kremlin en el conflicto de Ucrania | AFP

Los líderes del G7 en Évian acordaron intensificar sanciones contra Rusia, centradas en gas y petróleo, para presionar al Kremlin en el conflicto de Ucrania | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los líderes del G7 acordaron este martes en Évian, Francia, incrementar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones dirigidas al gas y al petróleo, principales fuentes de financiación de la guerra en Ucrania. La decisión se produjo durante una sesión dedicada al conflicto en la que participó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien expuso a los mandatarios imágenes del reciente ataque ruso que provocó un incendio en una histórica catedral de Kiev.

El consenso entre Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido llegó después del acuerdo alcanzado por Washington e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. De acuerdo con fuentes diplomáticas francesas, la normalización del tránsito energético permitirá reforzar las restricciones al petróleo ruso sin provocar una nueva escalada en los precios internacionales del crudo.

TE RECOMENDAMOS YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Prometen impulsar una salida a la guerra en Ucrania

Donald Trump aseguró durante la cumbre que hará “todo lo que pueda” a fin de concluir la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense afirmó que la única razón por la que interviene en este proceso es porque no quiere seguir viendo morir a miles de jóvenes cada mes. “Rusia debería alcanzar un pacto”, declaró ante la prensa.

Zelenski llegó a Évian con la intención de reunirse con Trump y fortalecer el respaldo internacional a Kiev. El presidente ucraniano celebró el compromiso mostrado por los países participantes y aseveró que es positivo que todos comprendan que Moscú no puede ganar en el conflicto. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz consideró que en esta cumbre podría comenzar a abrirse una oportunidad para la diplomacia entre Ucrania y Rusia.

Trump critica a Netanyahu por ataques en Líbano

En paralelo a las conversaciones sobre Ucrania, Trump cuestionó públicamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las operaciones militares en Líbano contra Hezbolá. En una reunión bilateral con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, expresó que no estaba satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en ese frente.

El presidente sostuvo que las arremetidas se han prolongado demasiado tiempo y lamentó las víctimas civiles. Asimismo, reveló que trasladó personalmente su malestar a Netanyahu después de un bombardeo en Beirut ocurrido pocas horas antes de concretarse el convenio.

Para el líder republicano, esa acción amenazó con afectar las negociaciones que desembocarán en la firma de un memorando de entendimiento en Ginebra.

Acuerdo final con Irán estaría listo en 60 días

El jefe de la Casa Blanca afirmó que es posible alcanzar un entendimiento definitivo con Irán dentro del plazo de 60 días previsto para las negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones. “Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto”, señaló.

En este sentido, reiteró que la principal condición del entendimiento es que Irán no desarrolle armas nucleares y destacó que el memorando también contempla la reapertura del estrecho de Ormuz sin peajes en beneficio del tráfico marítimo internacional. Además, negó versiones que señalaban que Washington entregaría 300 millones de dólares a Teherán como parte del tratado, calificando esa información como 'noticias falsas'.

Según funcionarios estadounidenses, el texto completo del memorando podría hacerse público en las próximas 24 o 48 horas. La firma oficial está prevista para finales de esta semana en Ginebra, con la participación del vicepresidente JD Vance. Luego, comenzará el período de 60 días destinado a negociar un acuerdo permanente entre ambas partes.

PUEDES VER: Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales

Reino Unido y Canadá anuncian castigo a la flota fantasma rusa

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas medidas contra la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia con el objetivo de transportar petróleo y otras mercancías al margen de las restricciones occidentales.

Las autoridades presentes en la reunión coincidieron en que la presión económica debe mantenerse con la meta de llevar al Kremlin a una negociación. Fuentes diplomáticas francesas indicaron que los miembros del grupo respaldaron nuevas penalidades energéticas y reafirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. También acordaron continuar suministrando sistemas de defensa antiaérea y otros recursos militares con el propósito de fortalecer la capacidad de defensa de Kiev.

Putin convoca elecciones en medio de caída de popularidad

Mientras la presión internacional aumenta, Vladimir Putin convocó elecciones legislativas para el próximo 20 de septiembre. El decreto fue firmado por el mandatario ruso en un contexto marcado por el descenso del apoyo al partido oficialista Rusia Unida, según diversas encuestas citadas por medios locales.

Los sondeos reflejan un desgaste asociado al prolongado conflicto, el aumento del costo de vida, las interrupciones de internet y el impacto de los ataques con drones. Analistas y prensa independiente consideran difícil que la formación gobernante conserve la mayoría constitucional obtenida en anteriores comicios. Sectores opositores han denunciado restricciones contra fuerzas críticas al Kremlin, entre ellas Yábloko, el único partido con representación parlamentaria que se opone públicamente a la campaña militar iniciada en 2022.