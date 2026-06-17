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Los llamados "barrios humildes” de Suiza sorprenden al mundo al ofrecer salarios de US$5.000 y servicios públicos de primer nivel

Los barrios más modestos de Basilea presentan una calidad de vida elevada, con infraestructura moderna y servicios públicos de alta calidad.

Los barrios modestos de Basilea, a pesar de ser considerados de bajos ingresos, ofrecen alta calidad de vida con modernos servicios e infraestructura.
Los barrios modestos de Basilea, a pesar de ser considerados de bajos ingresos, ofrecen alta calidad de vida con modernos servicios e infraestructura. | Foto: Expedia
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Aunque en redes sociales algunos inmigrantes de América Latina los califican de forma irónica como 'favelas suizas', los barrios considerados más modestos de ciudades como Basilea distan mucho de reflejar condiciones de pobreza. Por el contrario, estas zonas cuentan con infraestructura moderna, servicios públicos de alta calidad y salarios que, en muchos casos, rondan los 4.000 francos suizos mensuales, equivalentes a cerca de 5.000 dólares estadounidenses.

La comparación ha despertado interés porque evidencia las diferencias entre el concepto de barrio popular en Suiza y el de muchos países de la región. Allí, incluso las zonas de menores ingresos disponen de transporte eficiente, saneamiento universal y altos estándares de seguridad, elementos que forman parte del modelo de bienestar del país europeo.

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La ubicación estratégica de Basilea, a pasos de Alemania y Francia, permite a los residentes optimizar gastos y mejorar su calidad de vida, evidenciando el exitoso modelo de bienestar suizo.

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¿Cómo son los barrios más humildes de Basilea?

En Basilea, una de las ciudades más importantes de Suiza, sectores como Klybeck y Kleinbasel concentran una importante población trabajadora y multicultural. Aunque son considerados barrios de ingresos más bajos en comparación con otras zonas de la ciudad, mantienen un nivel de infraestructura que garantiza una elevada calidad de vida para sus habitantes.

Los residentes cuentan con acceso permanente a agua potable, alcantarillado, transporte público puntual y una red de tranvías que conecta todos los sectores urbanos con el mismo nivel de eficiencia. Además, la vivienda social se desarrolla bajo estrictas normas de conservación y aislamiento térmico, mientras que la seguridad ciudadana permite que muchas familias disfruten de los espacios públicos con tranquilidad.

En estos barrios, las diferencias con las zonas de mayor poder adquisitivo suelen estar relacionadas principalmente con el valor de las propiedades o el aspecto arquitectónico, más que con la calidad de los servicios.

A pesar de las diferencias de nomenclatura, la infraestructura moderna y los servicios de calidad, como transporte eficiente y saneamiento, marcan la vida en estas áreas.

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Salarios altos y una ubicación estratégica fortalecen la calidad de vida

Uno de los factores que explica el bienestar de los habitantes de estos sectores es el nivel salarial. En Suiza no existe un salario mínimo nacional, pero en actividades operarias y de servicios es habitual percibir ingresos cercanos a los 4.000 francos suizos mensuales, una remuneración acorde con el elevado costo de vida del país. A ello se suma un sistema de salud obligatorio, una amplia cobertura de servicios públicos y políticas sociales que reducen las brechas en el acceso a infraestructura básica.

La ubicación de Basilea también representa una ventaja económica. Situada en la frontera con Alemania y Francia, muchos residentes cruzan regularmente a estos países para realizar compras de alimentos y otros productos a precios más bajos gracias a las diferencias cambiarias.

Esta posibilidad les permite optimizar sus gastos cotidianos y aumentar su capacidad de ahorro, lo que convierte a Basilea en un ejemplo de cómo un alto nivel de servicios públicos y una sólida infraestructura pueden sostener una buena calidad de vida incluso en los barrios considerados más modestos del país.

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