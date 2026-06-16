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La cueva más grande del mundo esconde fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y una selva donde cabe un rascacielos de 40 pisos

Acceder a Hang Son Doong es un desafío, ya que se organizan expediciones controladas para grupos pequeños. Su frágil ecosistema subterráneo aún puede guardar secretos por descubrir.

La cueva Hang Son Doong, ubicada en Vietnam, es la más grande del mundo y alberga ecosistemas únicos y vestigios prehistóricos.
La cueva Hang Son Doong, ubicada en Vietnam, es la más grande del mundo y alberga ecosistemas únicos y vestigios prehistóricos. | Foto: La brújula verde
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En las profundidades de Vietnam se encuentra uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Oculta durante millones de años bajo una espesa selva tropical, la cueva Hang Son Doong ha sorprendido a científicos y exploradores por sus dimensiones colosales, sus ecosistemas únicos y los vestigios prehistóricos que guarda en su interior.

Ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta gigantesca cavidad es considerada la cueva más grande del mundo. Su tamaño es tan impresionante que en algunas de sus galerías podría albergar un rascacielos de 40 pisos o incluso un avión comercial Boeing 747. Esto la convierte en una de las maravillas geológicas más fascinantes descubiertas hasta la fecha.

Formada por la erosión de un río subterráneo, esta cueva tiene entre 2 y 5 millones de años.

Formada por la erosión de un río subterráneo, esta cueva tiene entre 2 y 5 millones de años.

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Un mundo oculto bajo tierra con selvas, fósiles y estalagmitas gigantes

La historia moderna de Hang Son Doong comenzó en 1991, cuando un agricultor vietnamita descubrió una entrada de la que provenían sonidos de agua y corrientes de aire. Sin embargo, no fue hasta 2009 cuando una expedición científica británica logró localizar nuevamente el acceso y explorar el interior de la cueva, revelando un escenario que superó todas las expectativas.

Las investigaciones indican que la formación tiene entre 2 y 5 millones de años de antigüedad y fue creada por la erosión constante de un río subterráneo que aún atraviesa sus galerías. En su interior se han encontrado enormes estalagmitas de hasta 70 metros de altura, fósiles de animales prehistóricos y una gigantesca pared rocosa que conserva evidencias de antiguas formas de vida que habitaron la región hace miles de años.

En su interior, se hallan estalagmitas de hasta 70 metros y fósiles de antiguos animales.

En su interior, se hallan estalagmitas de hasta 70 metros y fósiles de antiguos animales.

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La exclusiva aventura reservada para unos pocos exploradores

Uno de los aspectos más sorprendentes de Hang Son Doong es la presencia de una selva subterránea que se desarrolló gracias a enormes aberturas naturales en el techo de la cueva. Estas permiten el ingreso de luz solar y crean un microclima propio donde prosperan especies vegetales y animales únicas que han evolucionado prácticamente aisladas del mundo exterior.

Debido a la fragilidad de este ecosistema, el acceso está estrictamente controlado. Desde 2013, una única empresa autorizada por el gobierno vietnamita organiza expediciones limitadas para grupos reducidos de aventureros. Los recorridos incluyen varios días de caminata por terrenos inundados, campamentos dentro de enormes galerías y ascensos por paredes rocosas de gran dificultad.

Aun así, los científicos creen que Hang Son Doong todavía guarda áreas inexploradas y secretos que podrían ampliar el conocimiento sobre uno de los sistemas subterráneos más impresionantes de la Tierra.

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