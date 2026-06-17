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Un país de América Latina se convierte en el punto clave de conexión entre América, Europa y el resto del mundo según el Travel Report 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen superó a grandes centros como Madrid y Bogotá en el crecimiento de capacidad aérea, y se consolida como hub regional.

Panamá se consolida como un líder en conectividad aérea en América Latina, según el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute.
Panamá se consolida como un líder en conectividad aérea en América Latina, según el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute. | Foto: Composición LR
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Panamá reafirma su posición como uno de los principales centros de conexión aérea del continente. De acuerdo con el Travel Report 2026, elaborado por el Mastercard Economics Institute (MEI), la ciudad de Panamá lidera el crecimiento de la capacidad aérea entre los destinos de América Latina y se consolida como un puente estratégico para los viajes regionales y las conexiones entre América, Europa y otros mercados internacionales.

El informe destaca que el fortalecimiento de la conectividad aérea, junto con el crecimiento del turismo y la evolución de los hábitos de viaje, ha convertido al país centroamericano en un referente para aerolíneas, viajeros y empresas del sector. Este posicionamiento también impulsa su economía y fortalece su papel como plataforma regional para negocios, convenciones y turismo.

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Ciudad de Panamá lidera la conectividad aérea en América Latina

El Travel Report 2026 señala que la ciudad de Panamá registró el mayor crecimiento de capacidad aérea para la temporada de verano del hemisferio norte, superando a importantes centros internacionales como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, París, São Paulo, Lisboa y Fráncfort.

Este resultado refleja la consolidación de la capital panameña como el principal hub para los desplazamientos dentro de América Latina y el Caribe, así como para las rutas transatlánticas.

Gran parte de este desempeño se explica por el papel del Aeropuerto Internacional de Tocumen, considerado la principal puerta de entrada al país y uno de los aeropuertos con mayor conectividad de la región.

Durante 2025 recibió más de 2,24 millones de visitantes internacionales, un incremento del 10% respecto al año anterior. En total, Panamá cerró ese año con 3.004.266 visitantes extranjeros, lo que representó un crecimiento del 8,2% frente a 2024, según cifras oficiales.

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El turismo cambia: ya no importa solo cuántos viajeros llegan, sino cómo viajan y gastan

El estudio del Mastercard Economics Institute sostiene que la economía turística de la región atraviesa una nueva etapa en la que el comportamiento de los viajeros resulta más relevante que el simple volumen de visitantes.

Basado en datos transaccionales anonimizados de Mastercard, el informe analiza cómo factores como el tipo de cambio, las rutas aéreas, las preferencias de consumo y la búsqueda de experiencias transforman la industria del turismo.

Según Gustavo Arruda, economista jefe para América Latina y el Caribe del Mastercard Economics Institute, comprender el origen de los viajeros, sus patrones de gasto y las decisiones que toman durante sus desplazamientos permite a destinos turísticos, aerolíneas e instituciones financieras diseñar estrategias más precisas.

En ese contexto, Panamá emerge como uno de los principales beneficiados gracias a su ubicación geográfica, su infraestructura aeroportuaria y su creciente papel como centro de conexión entre América, Europa y el resto del mundo.

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