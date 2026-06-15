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El plan de US$350.000 millones para que un país de América Latina aumente su riqueza en oro, hierro y cobre en 2030 y no dependa más de China

La estrategia incluye mejorar la infraestructura logística y atraer inversión extranjera, con lo que posiciona a la región como un competidor global esencial.

América Latina, con vastas reservas de minerales estratégicos como cobre, hierro y oro, se convierte en clave para el suministro global hacia 2030. Su objetivo: no depender más de China y ganar dominio en el mundo.
América Latina, con vastas reservas de minerales estratégicos como cobre, hierro y oro, se convierte en clave para el suministro global hacia 2030. Su objetivo: no depender más de China y ganar dominio en el mundo. | Composición LR/ChatGPT/AFP/Freepik
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América Latina concentra algunas de las mayores reservas mundiales de minerales estratégicos como cobre, hierro y oro, lo que la posiciona como un eje clave para el suministro global. Distintos estudios y organismos multilaterales advierten que la demanda de estos recursos aumentará de forma sostenida hacia 2030, impulsada por la transición energética y la industria tecnológica. No obstante, la región afronta el desafío de superar la fuerte dependencia actual de unos pocos compradores internacionales.

Para revertir esta situación, un plan de largo plazo proyecta una inversión cercana a los US$350.000 millones destinada a expandir la producción y modernizar la extracción. De acuerdo con documentos de planificación estatal, el objetivo prioritario consiste en elevar el valor agregado interno y diversificar los mercados de destino. Esta estrategia busca equilibrar la balanza comercial frente a China, principal socio que concentra las exportaciones de materias primas en la actualidad.

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¿Cómo logrará ese país de América Latina aumentar su riqueza minera para 2030 sin depender de China?

Brasil diseñó una ambiciosa hoja de ruta denominada Plan Nacional de Minería 2030, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Minas y Energía. Este programa prevé una reestructuración profunda del sector extractivo mediante capitales públicos y privados que podrían alcanzar los US$350.000 millones. La meta central de esta iniciativa apunta a un crecimiento sostenido a mediano plazo, respaldado por una fuerte inyección financiera en infraestructura pesada.

El objetivo principal radica en elevar considerablemente la extracción de recursos valiosos como el hierro, el cobre y el oro, junto con una modernización tecnológica de los yacimientos. Las autoridades del sector destacan en sus documentos la urgencia de fortalecer la exploración geológica y ampliar la capacidad de refinación dentro del país. Con esta medida, la nación sudamericana busca frenar la salida de materias primas brutas y robustecer el tejido industrial local.

Finalmente, la política gubernamental persigue diversificar sus clientes internacionales para mitigar riesgos financieros. En la actualidad, el gigante asiático figura como el comprador predominante del metal ferroso brasileño, un escenario de vulnerabilidad que el plan pretende corregir. Al abrir nuevas rutas comerciales hacia mercados globales alternativos, el Estado reduce la subordinación económica frente a una sola potencia de Asia.

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¿Cómo impactará el ambicioso plan de Brasil al mercado internacional de minerales críticos?

La estrategia brasileña contempla una reconfiguración estructural de su minería que combina la innovación tecnológica con la digitalización de procesos. El programa busca potenciar la cadena productiva interna mediante el desarrollo de industrias derivadas como el acero, el cemento y la manufactura avanzada. De este modo, la nación pretende retener el valor económico dentro de sus fronteras, priorizando la comercialización de productos industrializados de alta rentabilidad por encima de la simple exportación de materias primas.

Para asegurar la viabilidad de esta iniciativa, el plan ejecutivo moderniza la infraestructura logística, con un enfoque prioritario en los sistemas ferroviarios y portuarios. Esas mejoras prometen disminuir los costos operativos y agilizar el traslado de los recursos desde los yacimientos hasta los complejos fabriles y los puertos de embarque. Asimismo, el marco regulatorio se vuelve más competitivo para atraer capitales extranjeros bajo modelos de asociación público-privada, lo que dinamizará el desarrollo de yacimientos a gran escala.

La cuantiosa inversión proyectada altera el tablero geopolítico, ya que afecta directamente el suministro global de insumos clave para la tecnología y las energías limpias. La movida cobra relevancia ante las proyecciones de entidades financieras globales: 'El control de estos recursos será determinante en la próxima década', señala un informe del Banco Mundial frente al auge de los vehículos eléctricos. Así, Sudamérica se posiciona de forma agresiva como un competidor central en la cadena de valor que exige la actual transición energética.

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