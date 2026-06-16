Ni Coca-Cola ni Disney: estas son las 10 empresas más valiosas de mundo en 2026
Ocho de las diez empresas más valiosas del planeta pertenecen a sectores vinculados con la IA, los semiconductores, el software y la computación en la nube.
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Las empresas más valiosas del mundo en 2026 están dominadas por gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación en la nube. La gran novedad del año fue SpaceX, que debutó en el Nasdaq con la mayor oferta pública inicial registrada hasta ahora y alcanzó una capitalización bursátil superior a los 2 billones de dólares en su primera jornada.
La firma fundada por Elon Musk cerró su estreno bursátil con una subida cercana al 20%, suficiente para ubicarse entre las compañías con mayor valor de mercado del planeta. El movimiento reforzó la presencia de las empresas tecnológicas en la cima del ranking global y consolidó el protagonismo de sectores ligados a la innovación.
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Las tecnológicas dominan la economía global en 2026
Nvidia mantiene el liderazgo mundial con una valoración cercana a los 5 billones de dólares, impulsada por la demanda de chips para IA. Detrás aparecen Alphabet, matriz de Google, y Apple, dos compañías que continúan expandiendo sus negocios en servicios digitales, software y dispositivos electrónicos.
Microsoft ocupa otro lugar destacado gracias a Azure y su apuesta por OpenAI. Amazon también conserva una posición privilegiada por el peso de AWS dentro de la computación en la nube. A ellas se suma TSMC, fabricante clave de semiconductores para gran parte de la industria tecnológica mundial.
La relevancia del sector quedó reflejada en el listado, donde ocho de las diez posiciones corresponden a compañías vinculadas directamente con la tecnología, la inteligencia artificial o la infraestructura digital.
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Estas son las 10 empresas más valiosas del mundo
Según los datos citados en el informe, este es el ranking de las compañías con mayor valor bursátil en el 2026:
- Nvidia – US$4,97 billones
- Alphabet (Google) – US$4,37 billones
- Apple – US$4,27 billones
- Microsoft – US$2,90 billones
- Amazon – US$2,56 billones
- TSMC – US$2,20 billones
- SpaceX – US$2,10 billones
- Broadcom – US$1,81 billones
- Saudi Aramco – US$1,75 billones
- Tesla – US$1,52 billones