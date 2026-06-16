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Estas son las 3 ciudades de América Latina que figuran entre las mejores del mundo para viajar solo en 2026

Un análisis de GuruWalk ubicó a tres ciudades de América Latina entre los destinos favoritos de los viajeros solitarios. El ranking se basó en reservas realizadas durante los últimos 12 meses en 150 ciudades del mundo.

Santa Ana, São Paulo y La Paz se posicionan alto en la lista global por su gran atractivo para los viajeros solitarios
Santa Ana, São Paulo y La Paz se posicionan alto en la lista global por su gran atractivo para los viajeros solitarios | composición LR/Bolivia Travel Site/El Salvador Travel
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América Latina logró colocar a tres destinos en el ranking de las mejores ciudades del mundo para viajar solo en 2026. Se trata de las ciudades de Santa Ana, en El Salvador; São Paulo, en Brasil; y La Paz, en Bolivia, que destacaron por la alta proporción de viajeros solitarios que compraron actividades a través de la plataforma GuruWalk durante el último año.

El listado se elaboró a partir del análisis de reservas de free tours registradas entre junio de 2025 y junio de 2026. La clasificación tomó como referencia las 150 ciudades con mayor volumen de reservas y calculó qué porcentaje correspondía a personas que viajaban sin compañía.

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América Latina se cuela con tres destinos en el top ten

Santa Ana alcanzó el segundo lugar mundial del ranking global. Según GuruWalk, el 50% de quienes reservaron recorridos en esta ciudad viajaban solos. La localidad salvadoreña destaca por su centro histórico, su catedral neogótica y su cercanía a atractivos como El Tazumal y el lago Coatepeque.

São Paulo ocupó la tercera posición con un 49,5% de viajeros solitarios. La mayor metrópoli de Brasil atrae por su oferta cultural, gastronómica y vida nocturna. Más abajo aparece La Paz, en el sexto puesto, con un 48,5%. La ciudad boliviana llamó la atención de los visitantes por espacios como el teleférico urbano, los mercados de brujas y su particular entorno andino.

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¿Por qué viajar solo dejó de ser raro para ser tendencia?

Los datos reflejan el crecimiento sostenido del turismo en solitario. Según el informe, cada vez más personas optan por diseñar sus propios itinerarios, explorar a su ritmo y descubrir nuevos destinos sin depender de un grupo de amigos o familia.

Belén Casanova, jefe de GuruWalk, explicó que las rutas de libre pago encajan con las necesidades de este perfil. “Los free tours ofrecen exactamente lo que busca alguien que viaja solo: una forma fácil de orientarse en una ciudad nueva, vivir una experiencia auténtica y, muchas veces, conocer a otras personas en el camino”, afirmó. La ejecutiva añadió que en ciudades como Toronto o Kuala Lumpur más de una de cada tres reservas corresponde a viajeros independientes.

Las 10 mejores ciudades para viajar solo

  1. Toronto, Canadá
  2. Santa Ana, El Salvador
  3. São Paulo, Brasil
  4. Taipéi, Taiwán
  5. Kuala Lumpur, Malasia
  6. La Paz, Bolivia
  7. Hong Kong
  8. Skopje, Macedonia del Norte
  9. Singapur
  10. Belgrado, Serbia
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