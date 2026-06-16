Colombia revive la aviación anfibia con el primer hidroavión comercial que conecta destinos remotos en minutos

Colombia revive su historia aeronáutica con el regreso de los hidroaviones, gracias a Alma Air. | Foto: Valora Analitik

Colombia revive su historia aeronáutica con el regreso de los hidroaviones, gracias a Alma Air. | Foto: Valora Analitik

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Colombia está a punto de recuperar una forma de transporte que marcó los inicios de su aviación comercial hace más de un siglo. La llegada del primer hidroavión comercial de la aerolínea Alma Air a Medellín representa el regreso de la aviación anfibia al país y abre una nueva alternativa para conectar destinos turísticos y comunidades alejadas que carecen de infraestructura aeroportuaria tradicional.

El proyecto busca aprovechar la extensa red de ríos, lagos y embalses colombianos para ofrecer rutas más rápidas y eficientes. Gracias a esta modalidad, trayectos que actualmente requieren varias horas por carretera podrán completarse en apenas unos minutos, impulsando el turismo y mejorando la conectividad regional.

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El primer hidroavión comercial llegará a Medellín, conectando destinos turísticos y comunidades apartadas.

El hidroavión que reducirá viajes de varias horas a solo 30 minutos

La operación estará basada en aeronaves Cessna 208 Caravan modificadas para despegar y aterrizar tanto en tierra como en superficies acuáticas. Desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Alma Air proyecta conectar destinos como Guatapé, Ayapel, Mompox y diversas localidades del Pacífico colombiano.

Uno de los principales beneficios será la reducción significativa de los tiempos de desplazamiento. Por ejemplo, viajes hacia la represa de Guatapé o la ciénaga de Ayapel, que actualmente pueden demandar varias horas por carretera, podrán realizarse en aproximadamente 30 minutos. Asimismo, las futuras rutas entre Cartagena y Mompox permitirán acercar dos importantes destinos turísticos mediante una conexión mucho más rápida y directa.

Las aeronaves Cessna 208 Caravan permitirán reducir tiempos de viaje de varias horas a solo 30 minutos.

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Una apuesta por el turismo y el desarrollo de regiones aisladas

El regreso de los hidroaviones también representa una oportunidad económica para numerosas comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de acceso. Al facilitar la llegada de visitantes nacionales e internacionales, las autoridades y especialistas esperan un impulso significativo para el turismo, el comercio local y la generación de empleo en municipios con limitadas opciones de transporte.

La iniciativa recuerda el legado de la histórica aerolínea SCADTA, pionera de la aviación en Colombia durante la década de 1920, cuando los hidroaviones utilizaban el río Magdalena como principal corredor de comunicación.

Ahora, Alma Air busca adaptar ese modelo al siglo XXI mediante operaciones enfocadas en la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Si obtiene las autorizaciones finales de Aerocivil y la Dirección General Marítima (Dimar), la compañía prevé iniciar sus vuelos comerciales regulares durante los próximos meses.