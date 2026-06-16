China muestra su dominio en dos países de América Latina al impulsar la transformación del transporte eléctrico

Con fabricantes como BYD y Yutong liderando la transición hacia buses de cero emisiones en ciudades clave en América Latina. | Foto: Híbridos y eléctricos

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La expansión del transporte eléctrico en América Latina tiene un protagonista indiscutible: China. Gracias al crecimiento de fabricantes como BYD y Yutong, varias ciudades de la región están acelerando la renovación de sus sistemas de movilidad urbana con buses de cero emisiones, consolidando una tendencia que busca reducir la contaminación y modernizar el transporte público.

Uno de los casos más destacados es el de Bogotá, que ya cuenta con más de 1.500 buses eléctricos en circulación y se ha convertido en la segunda capital latinoamericana con la mayor flota de este tipo, solo por detrás de Santiago de Chile. El avance refleja la creciente influencia tecnológica y comercial de las empresas chinas en un sector estratégico para las ciudades del continente.

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Bogotá se destaca con más de 1.500 buses eléctricos y un objetivo de 2.197 unidades para 2027.

Bogotá apuesta por la movilidad eléctrica con una flota dominada por fabricantes chinos

Según datos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio, las compañías chinas BYD y Yutong han suministrado más de 1.543 buses eléctricos para el transporte urbano de la capital colombiana. La meta de las autoridades es alcanzar una flota de 2.197 unidades para 2027, fortaleciendo la transición hacia una movilidad más sostenible.

Aunque el costo de adquisición de estos vehículos es superior al de los buses convencionales que utilizan diésel, los beneficios operativos han resultado determinantes. Los operadores reportan una importante reducción en los gastos de mantenimiento y una disminución significativa en los costos por kilómetro recorrido. Además, los buses funcionan con baterías de litio ferro-fosfato y gran parte de las unidades son ensambladas en Colombia mediante alianzas con fabricantes internacionales.

BYD y Yutong consolidan su liderazgo en el mercado latinoamericano

La expansión de estas compañías refleja el creciente peso de China en la industria global de los vehículos eléctricos. BYD, fundada en 1995 en la ciudad de Shenzhen por el empresario Wang Chuanfu, pasó de fabricar baterías recargables a convertirse en uno de los mayores productores de automóviles eléctricos del mundo. Actualmente opera en más de 100 países y lidera las ventas globales del sector.

Por su parte, Yutong se ha consolidado como uno de los principales fabricantes de autobuses eléctricos y autocares a nivel internacional. La empresa, con sede en Zhengzhou, exporta sus vehículos a más de un centenar de mercados y ha encontrado en la región una de las zonas de mayor crecimiento.

Gracias a la presencia de ambas compañías, ciudades como Bogotá y Santiago avanzan en la electrificación del transporte público, mientras China fortalece su posición como proveedor clave de la movilidad urbana del futuro.