Cristiano Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo 2026

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Cristiano Ronaldo no solo es la estrella de la selección de Portugal, es del mismo modo una de las grandes atracciones de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Los portugueses tienen razones para creer en esta edición. A saber, Portugal es el último ganador de la Liga de Naciones de la UEFA y la prensa especializada no ha dudado en calificar a los dirigidos por Roberto Martínez como una generación con mucho potencial, cuya sólida dinámica de juego no depende exclusivamente de sus jugadores referenciales, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y el propio Cristiano Ronaldo de 41 años, sino de la versatilidad colectiva.

Al respecto, la también estrella del Al-Nassr ha señalado que “esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses”. Además, el cinco veces campeón de la Champions League ha destacado la preparación que han recibido de cara a los encuentros que, por el grupo K, disputarán con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. En líneas generales, se trataría de un grupo manejable para los europeos. Se deduce, asimismo, que Portugal y Colombia son los favoritos para pasar a la siguiente ronda, pero si algo han enseñado los mundiales es a no mirar sobre el hombro a ningún contrincante. En este grupo K, podría haber algunas sorpresas. No olvidemos lo que pasó con Colombia en el Mundial de 2024, al que llegó como favorito tras romperla en las eliminatorias y no pasó de la primera fase.

“La preparación ha sido muy buena, cansada, porque hemos trabajado duro. Abordamos esta competición con mucha esperanza. Soy muy positivo, creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo. Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Cuando la intensidad aumente, la tensión subirá... ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones”.

Para Cristiano Ronaldo no hay muchos secretos. Su anhelo es ganar el Mundial de Fútbol 2026, y no conoce otra fórmula para lograrlo que la siguiente:

“Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido”, precisó el delantero que busca la marca personal de los 1000 goles. A la fecha, lleva 973.

Portugal enfrentará a República Democrática del Congo el próximo miércoles 17. El siguiente encuentro, con Uzbekistán, se realizará el lunes 23, y cerrará el grupo con el esperado duelo ante Colombia el sábado 27. Para ese día, se estima, ya estarían clasificados tanto los dirigidos por Roberto Martínez como los de Néstor Lorenzo. La actual selección lusa está considerada como una de las mejores de su historia. Veremos cómo va.