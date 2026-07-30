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Ruth Luque: "Si no se aprueba el pedido de facultades, el Ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia"

La senadora de Ahora Nación que ha identificado puntos innegociables en el documento de propuestas. "Si se presenta tal cual, yo no daría mi voto", dijo.

Ruth Luque: "Si no se aprueba el pedido de facultades, el Ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia"
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Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, anotó que si no se aprueba la delegación de facultades, el ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia.

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Sobre el procedimiento, explicó que una delegación de facultades ingresa como un proceso legislativo ordinario. Este va primero a la Cámara de Diputados, debe tener una comisión, se aprueba y luego se eleva al Senado.

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Sin embargo, existe un artículo que permite la exoneración para temas de urgencia. Si el Ejecutivo pide que esto se tramite con carácter de urgencia se necesita el acuerdo de tres quintas partes de la Cámara de Diputados. Se trataría de 78 votos de 130, dijo.

En caso de que la Cámara de Diputados lo deniegue, el ejecutivo podría gobernar vía decretos de urgencia.

Luque alerta sobre riesgos para el medio ambiente

Luque resaltó que, a título personal, existen aspectos que son innegociables. Por ejemplo los temas de desregulación ambiental me parecen gravísimos. En la misma región de Puno tenemos casos gravísimos de contaminación ambiental, personas afectadas con metales pesados. No necesitamos de desregulación ambiental sino medidas mucho más eficaces para afrontar los temas de pasivos de remediación, mencionó.

En los temas de áreas naturales protegidas ya hay un antecedente y es que, anteriormente, hubo iniciativas para permitir la exploración y explotación. Un hecho que afectaría a los pueblos indígenas. Sobre los temas laborales también hay preocupación, se presenta como mejora de derechos, pero hay flexibilización (de los derechos laborales), indicó.

Sobre las propuestas referentes a seguridad, consultó si sería constitucional o no entregar la administración a las Fuerzas Armadas y qué implicaría ello. ¿Qué pasaría con el personal del INPE? ¿Cuál será su rol? Hay varios temas que debemos conocer a nivel específico y su justificación, consideró.

Añadió que espera el documento oficial para conocer concretamente las propuestas del ejecutivo.

"Hicimos una revisión. Yo ya tengo mis puntos innegociables. En lo personal, la versión que se ha mostrado, yo no le daría mi voto", adelantó.

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