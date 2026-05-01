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Rusia lanzó más de 6.000 drones contra Ucrania en abril y marca un récord en la guerra con un 2% más que marzo

El Gobierno de Zelenski informó que el 88% de estos ataques fueron interceptados, destacando la efectividad de los sistemas de defensa ucranianos frente a la agresión rusa.

El Gobierno de Volodímir Zelenski indicó que el 88% de los envíos fueron interceptados. Foto: AFP.
El Gobierno de Volodímir Zelenski indicó que el 88% de los envíos fueron interceptados. Foto: AFP.
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Un análisis de AFP, basado en los datos publicados por la Fuerza Aérea ucraniana, reveló que Rusia lanzó 6.583 drones de largo alcance contra Kiev solo en abril, un 2% más que en marzo. Según se reportó, el Ejército también multiplicó los ataques a plena luz del día, cuando antes se realizaban de noche, y los lanzamientos de misiles alcanzaron los 141 proyectiles.

De acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las acciones desde el frente ruso son parte de una táctica para causar el mayor número de víctimas civiles. Sin embargo, el Gobierno de Volodímir Zelenski indicó que el 88% de los envíos fue interceptado, lo que resalta la eficacia de sus sistemas de defensa.

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En la misma línea, Pavlo Palisa, jefe adjunto de la Oficina del Presidente ucraniano, aseguró que Moscú busca, con este nuevo plan, "aterrorizar a los civiles". Asimismo, recordó las incursiones contra infraestructuras energéticas. "Hay un aspecto económico. Las hostilidades masivas en medio de la jornada laboral paralizan en gran medida la actividad", añadió.

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Agresiones se mantienen

Medios internacionales reportaron que, el último día de abril, el Kremlin realizó una ofensiva contra el sector eléctrico y de transporte en la región de Mikoláyiv durante un nuevo bombardeo que, además, tuvo como objetivo una zona portuaria de Odesa, según autoridades regionales. La Administración Militar Regional afirmó que la localidad se quedó sin suministro.

Por otra parte, se reveló que, a lo largo de la misma jornada, Rusia atacó la refinería de Perm, en los Urales. El canal de Telegram Ostorozhno, nóvosti (Cuidado, noticias) informó que se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo. También se evidenció el cuarto ataque consecutivo contra la refinería de Tuapsé.

Un alto al fuego momentáneo

La tregua anunciada por Vladímir Putin para el 9 de mayo en Ucrania se ejecutará aun si Kiev no confirma su adhesión. La medida coincide con el Día de la Victoria, fecha en la que Rusia conmemora el triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

'Es una decisión del jefe de Estado ruso y se va a implementar', sostuvo Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia, citado por medios locales. El funcionario agregó que Moscú aún desconoce cuál será la posición oficial del Gobierno ucraniano frente a la propuesta.

La iniciativa fue abordada en una conversación telefónica entre Putin y Donald Trump. Según el Kremlin, el presidente estadounidense valoró el alto el fuego que declararon las naciones en el transcurso de la Pascua ortodoxa, los días 11 y 12 de abril.

La posición ucraniana

Zelenski ordenó a su equipo contactar con la Casa Blanca para conocer los detalles del eventual cese de hostilidades. El mandatario indicó que busca saber si la pausa militar será de solo 'unas pocas horas' para permitir un desfile o si tendrá un alcance mayor.

Kiev insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, propuesta que el frente ruso rechaza. En lo que va de 2025, ambos países ya consensuaron dos treguas breves, aunque sin avances hacia una suspensión prolongada de los combates.

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