¿Primer diputado a la olla?, por Mirko Lauer

Ha empezado la investigación a César Tito Rojas, flamante diputado de Juntos por el Perú, a quien la Fiscalía supone cabecilla de los desmanes que siguieron a la caída de Pedro Castillo. Un testigo protegido ha entregado pruebas que parecen suficientes para comprometer a Tito. Podría dar un vuelco al tema de los muertos de Dina Boluarte, masacre nunca realmente investigada.

El vuelco podría consistir en el paso de un gobierno responsable de las muertes a una protesta responsable de ellas. Durante cinco años, Boluarte no se atrevió a mirar en esa dirección. El nuevo gobierno lo está dando horas antes de su instalación, como una demostración de ñeque político que puede llevarlo lejos.

La oposición violenta al derrocamiento de Castillo logró instalarse bien en la escena política, al grado de pelearle la Presidencia y la mayoría del Congreso a la derecha. Aunque cabe hacer notar que el orden establecido entre 2021 y 2026 ha sido de una gran debilidad, y que los partidos derechistas del Congreso no tenían ganas de pelear, solo de lucrar.

Hoy parece que la derecha, su principal partido y su presidencia sí tienen ganas de obtener victorias. La relativa mansedumbre de la campaña de Keiko Fujimori ha sido engañosa; hay guardada allí una vieja furia. Pero un tema importante es la reconciliación, que tiene un buen número de defensores. ¿Hacia dónde va la nueva política?

Jurar por Castillo, llamar traidor a José María Balcázar por no indultar, abrirle investigación a toda velocidad, son gestos que desgastan el poder en general, incluido el de Fujimori y su partido, y el de la propia oposición. Esperemos el discurso presidencial del próximo 28, una brillante oportunidad para acercar a los peruanos entre sí.

La otra oportunidad son las elecciones de octubre. Ayudar a consolidar los poderes locales es una forma de reforzar al país. Fujimori debería participar activa e imparcialmente en ese proceso, sobre todo apoyando a candidatos regionales de calidad, oficialistas u opositores. Un tema importante para el discurso inaugural.

Un asunto en esta etapa es calmar a los rabiosos y acercarlos a lo mejor de la política popular. No hagamos de César Tito una víctima o un héroe; obliguémoslo a ser un activista serio de los intereses del pueblo, en sus palabras y en sus actos.