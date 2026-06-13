Alcalde en México es asesinado a balazos fuera de su casa tras pedir protección y aceptar que "temía por su vida”

Cabe indicar que el ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes al sur de México. Foto: El Universal.

Cabe indicar que el ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes al sur de México. Foto: El Universal.

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Pese a ser una de las sedes del Mundial 2026 y a la seguridad que había pronosticado la presidenta Claudia Sheinbaum días previos, el alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca, fue asesinado en México con múltiples disparos tras ser interceptado a las afueras de su casa. La muerte de Joel Ángel Bravo Martínez fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Si bien aún no se confirmaron las circunstancias del homicidio, la agencia Quadratín señala que el funcionario fue atacado por un grupo de hombres armados cuando salía a trabajar en el municipio. Ante el hecho, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó “enérgicamente el cobarde asesinato” en un mensaje en la red social X. “No permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley”, añadió.

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Por su parte, la FGE calificó el hecho como un “delito de alto impacto” e informó la aplicación de un despliegue conjunto. “Como resultado de esta coordinación operativa, se reforzó la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables”, indicó la institución en un comunicado.

Cabe indicar que el ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes, al sur de México, donde, según AFP, grupos del crimen organizado se disputan las rutas del trasiego de drogas.

Falta de prevención en México

El político, que se encontraba en su tercer periodo como alcalde de la zona, ya había advertido a las autoridades del Estado que “temía por su vida”. Incluso, de acuerdo con lo que reveló Quadratín, realizó la solicitud de protección el pasado 15 de mayo durante una mesa de seguridad en Huajuapan.

La agencia de noticias agregó que la figura informó después que “su petición no fue atendida” por la autoridad.

Este fue el segundo hecho de violencia que atravesaba en menos de un mes: el pasado 22 de mayo, Bravo Martínez fue víctima de un asalto. El portal E-Consulta relató que dos camionetas le cerraron el paso y de ellas descendieron varios sujetos armados. Obligaron a la autoridad y a su comitiva a salir de su auto, les robaron sus pertenencias y los golpearon.

Jorge Romero, dirigente del PAN, partido en el que militaba el alcalde, denunció que la víctima “se suma a una larga lista de homicidios, ataques y actos de violencia que han alcanzado a autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos”.