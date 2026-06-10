La mandataria mexicana rechaza la categorización y asegura que no se trata de terrorismo convencional. Foto: AFP.

La mandataria mexicana rechaza la categorización y asegura que no se trata de terrorismo convencional. Foto: AFP.

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A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "está todo bajo control" para que el evento deportivo más grande inicie este jueves en Ciudad de México, pese a las protestas de maestros en la ciudad.

El conflicto se debe a una huelga iniciada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que exige aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones considerada inviable por la administración.

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Los maestros bloquean diariamente calles de la capital; el martes marcharon cerca del estadio Azteca y regresaron a su campamento en las inmediaciones del Zócalo. Días antes, derribaron estatuas alusivas al Mundial en el Paseo de la Reforma.

La mandataria adelantó que asistirá a la proyección del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Fan Fest instalado en el Zócalo. En caso de que las manifestaciones impidan el uso de la plaza, el gobierno cuenta con 18 sedes alternativas en la ciudad. "Ya tomaré la decisión en su momento: si lo vemos aquí o salgo a una de las sedes", declaró.

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Múltiples conflictos internos

Sheinbaum aseguró que el acceso al estadio Azteca estará garantizado para todos los asistentes: "Se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración. No hay problema, todos los que tienen boleto van a llegar".

La presidenta también descartó inconvenientes para los turistas que lleguen al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, pese a que los maestros planean manifestarse en sus alrededores en la víspera del arranque del campeonato.

Además, familiares de personas desaparecidas tienen previsto manifestarse en las cercanías del estadio, aunque se mantiene la coordinación para asegurar el flujo de público y la seguridad durante el evento.

¿Una amenaza terrorista?

El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su alerta de viaje para México e incorporó como factores de riesgo el crimen, el secuestro y el terrorismo. La advertencia utiliza la categoría técnica "T" para referirse a terrorismo o violencia de organizaciones criminales, aplicada a los estados sede del torneo. Las tres ciudades anfitrionas recibieron la siguiente clasificación:

Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): riesgo por terrorismo y crimen.

Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): misma categoría que la capital.

Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): el documento advierte que "las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas" y que "tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes".

El sistema distingue tres tipos de amenaza: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T).

Esta última categoría fue vinculada por la administración de Donald Trump a los principales cárteles mexicanos, declarados formalmente como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato. Sin embargo, el gobierno mexicano ha rechazado públicamente esta interpretación y ha aclarado que no se trata de actos de terrorismo en el sentido convencional.