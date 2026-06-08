Maestros desafían al Gobierno de Sheinbaum y mantienen huelga indefinida a días del Mundial 2026 en México

El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca dialogar con los docentes, quienes consideran insuficientes las propuestas oficiales sobre salarios y pensiones | Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca dialogar con los docentes, quienes consideran insuficientes las propuestas oficiales sobre salarios y pensiones | Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantendrá la huelga indefinida iniciada la semana pasada en México y adelantó que reforzará el plantón instalado en la capital. La decisión llega después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a los docentes concluir las protestas y aceptara continuar el diálogo sobre las demandas relacionadas con salarios y pensiones.

La organización magisterial considera insuficientes las propuestas presentadas por las autoridades para atender las exigencias del sector. Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la sección 58 de la CNTE en Zacatecas, explicó que la Asamblea Nacional Representativa analizará formalmente los planteamientos gubernamentales antes de emitir una postura definitiva. “La huelga sigue, estaremos en el plantón, y sigue creciendo, esta semana se suman contingentes”, declaró.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Sheinbaum garantiza seguridad pese a bloqueos en la capital

La continuidad de la protesta de maestros coincide con la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial 2026. Ante la preocupación por las movilizaciones y los bloqueos en México, Sheinbaum aseguró que velará por que el inicio del torneo se desarrolle sin incidentes de seguridad.

"Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. La presidenta también reiteró que su administración no recurrirá a medidas represivas contra los manifestantes y sostuvo que la organización del evento deportivo se encuentra asegurada.

La tensión aumentó debido a la convocatoria de nuevas movilizaciones en Ciudad de México. Además de las acciones impulsadas por la CNTE, diversos colectivos anunciaron protestas para el mismo día de la inauguración. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertos los canales de diálogo con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan reducir las afectaciones a la movilidad, las actividades comerciales y el cierre del ciclo escolar.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que existen avances en las conversaciones y llamó a los manifestantes a considerar el impacto de los bloqueos sobre millones de personas. "Este es un gobierno que dialoga y que no utiliza la represión como mecanismo para atender las demandas", sostuvo.

Pensiones y salarios mantienen abierto el conflicto docente

El principal punto de desacuerdo entre el sindicato y el Gobierno continúa siendo el sistema de pensiones. Las autoridades propusieron fortalecer el fondo existente para los trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública que administre los recursos. Sin embargo, la CNTE considera que estas medidas no responden plenamente a sus reclamos.

Sheinbaum reconoció que volver al esquema previo a la reforma de 2007 requeriría una inversión presupuestaria considerable. Aun así, el Ejecutivo defendió las acciones implementadas con el fin de mejorar las condiciones de retiro y las remuneraciones del magisterio.

Durante una conferencia presidencial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que el salario promedio de los docentes pasó de 11.952 pesos mensuales al final del periodo de Enrique Peña Nieto a 17.635 pesos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. También recordó que se aprobó un aumento salarial del 10% en 2025 y otro del 9% para 2026.

Delgado afirmó además que el Fondo de Pensiones para el Bienestar busca complementar los ingresos de los trabajadores al momento de jubilarse. Paralelamente, el Gobierno anunció una reducción progresiva de la edad mínima de retiro para docentes afiliados al ISSSTE. Pese a estos planteamientos, la negociación con la CNTE continúa abierta y las protestas seguirán mientras no exista un acuerdo que satisfaga las demandas del movimiento magisterial.