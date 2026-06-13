Organizaciones instan al Gobierno de México a detener la represión de las protestas bajo el marco del Mundial

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Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias buscadoras denunciaron una presunta estrategia de criminalización, estigmatización y contención policial durante las movilizaciones realizadas del 4 al 11 de junio en México, en el marco de actividades previas a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México.

En un pronunciamiento conjunto, organizaciones como DATACIVICA, Fundar, Red TDT y Luz de Esperanza señalaron que familias de personas desaparecidas provenientes de distintos estados participaron en protestas pacíficas para visibilizar la crisis de más de 134.000 desaparecidos en el país.

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Sin embargo, previamente, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, rechazó que exista represión contra las movilizaciones y afirmó que su administración no caerá en provocaciones.

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Denuncia de los colectivos

De acuerdo con lo denunciado, las acciones de seguridad incluyeron despliegues masivos de fuerzas policiales, restricciones a la movilidad de los contingentes y detenciones en distintos puntos del país.

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos denunció haber sido rodeado por cerca de 300 elementos antimotines en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, con reportes de empujones y retención de pertenencias.

En Toluca, integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaron una protesta simbólica previa a un partido de preparación rumbo al Mundial, en la que participaron en una cascarita antimundial utilizando fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos. En esa actividad, denunciaron haber sido encapsulados por la seguridad, incluso con elementos montados a caballo.

Posteriormente, en la Ciudad de México, 17 autobuses con madres buscadoras, padres de familia y estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron retenidos en la caseta de Tlalpan bajo el argumento de “seguridad nacional”, lo que derivó en la cancelación de un mitin programado en el Hemiciclo a Juárez.

También se reportaron nuevos encapsulamientos sobre la calzada de Tlalpan, en la capital, cuando colectivos se manifestaban horas antes de la inauguración del torneo internacional.

Preocupación ante la indiferencia

Verónica Ramírez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió para IBERO que en contextos de alta exposición internacional se ha priorizado la imagen pública sobre el ejercicio de derechos fundamentales.

La especialista señaló que el encapsulamiento de manifestantes y la desproporción de fuerzas de seguridad evidencian una lógica de contención más que de protección. "La intención no fue únicamente cuidar, sino controlar la protesta", indicó.