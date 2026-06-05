Científicos japoneses prueban con éxito un motor hipersónico que permite a un avión volar a 6.100 km/h y desafiar los límites de la velocidad y la física

Científicos de Japón logran un avance histórico en tecnología aeroespacial con una prueba de combustión hipersónica. | Foto: Dall-E

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Científicos japoneses lograron un avance histórico en la tecnología aeroespacial tras completar con éxito una prueba de combustión hipersónica capaz de impulsar aeronaves a velocidades cercanas a los 6.100 kilómetros por hora. El ensayo, liderado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) junto con varias universidades del país, representa un paso clave hacia el desarrollo de aviones capaces de volar cinco veces más rápido que el sonido.

La prueba se realizó en el Centro Espacial Kakuda, donde los investigadores sometieron un vehículo experimental de aproximadamente dos metros de longitud a condiciones equivalentes a un vuelo de Mach 5. Los resultados confirmaron que el país asiático ya dispone de tecnologías fundamentales para avanzar en el diseño de aeronaves hipersónicas de nueva generación.

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Japón valida por primera vez un motor capaz de operar a Mach 5

El proyecto fue desarrollado conjuntamente por JAXA y equipos de investigación de las universidades de Waseda, Tokio y Keio. Durante el ensayo, los científicos consiguieron estabilizar la combustión de un estatorreactor alimentado con hidrógeno, uno de los mayores desafíos de la ingeniería hipersónica.

Además de comprobar el funcionamiento del motor, la prueba permitió validar la integración entre la propulsión, la estructura de la aeronave y los sistemas de control. A velocidades de Mach 5, equivalentes a unos 6.100 kilómetros por hora a nivel del mar, todos estos elementos deben funcionar como un único sistema debido a las extremas condiciones aerodinámicas que experimenta el vehículo.

El objetivo es desarrollar aviones que crucen el Pacífico en apenas dos horas

Uno de los aspectos más destacados del ensayo fue la capacidad del sistema de protección térmica para soportar temperaturas cercanas a los 1.000 grados Celsius generadas por la fricción con el aire. A pesar de ese intenso calor exterior, el interior del vehículo se mantuvo en condiciones próximas a la temperatura ambiente, permitiendo el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos.

Los investigadores consideran que esta tecnología podría aplicarse en el futuro a aviones de pasajeros capaces de conectar Japón y Estados Unidos en aproximadamente dos horas, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje actuales. También estudian su utilización en vehículos espaciales capaces de alcanzar altitudes cercanas a los 100 kilómetros. El siguiente paso será realizar una prueba de vuelo real mediante el lanzamiento del vehículo experimental con ayuda de un cohete, para comprobar su rendimiento fuera del laboratorio y en condiciones auténticas de vuelo hipersónico.