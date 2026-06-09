Un estudio del ICM-CSIC ha descubierto un sistema incipiente de fallas tectónicas en el mar de Alborán, evidenciando estructuras geológicas activas con potencial para desencadenar sismos. | Composición LR/ICM‑CSIC/ChatGPT

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Un estudio geocientífico liderado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) reveló un sistema de fallas tectónicas incipiente en el mar de Alborán, ubicado a 60 kilómetros al suroeste de Almería, España. Esta investigación, publicada en la revista Tectonics, confirma la presencia de estructuras geológicas activas y poco conocidas en el lecho marino entre la península ibérica y el norte de África. Algunos expertos describieron este hallazgo científico como el 'talón de Aquiles' de la región debido a su potencial para generar terremotos ocultos, un factor clave para la evaluación del riesgo sísmico en el Mediterráneo occidental.

Aunque esta zona registra una actividad moderada, el descubrimiento expone fenómenos lentos pero persistentes que pueden desencadenar eventos sísmicos significativos. Los autores subrayan la importancia de analizar la evolución de la deformación tectónica latente bajo el agua, ya que ello invita a replantear la percepción de seguridad geológica en regiones costeras que carecen de grandes sismos históricos. La presencia de estas fuentes sísmicas 'ocultas' aporta claves inéditas que transforman el monitoreo de desastres naturales en el área.

El equipo científico utilizó un vehículo submarino autónomo (AUV) para obtener datos batimétricos. Foto: Instituto de Ciencias del Mar (ICM‑CSIC).

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¿Cómo se descubrió el nuevo sistema de fallas activas en el mar de Alborán?

El equipo científico utilizó un vehículo submarino autónomo (AUV) para obtener datos batimétricos de ultraalta resolución, con lo que superó la complejidad geológica del terreno oceánico. Mediante esa tecnología avanzada, los expertos mapearon con precisión las características morfológicas del fondo marino en una fase inicial de desarrollo estructural.

La investigación identificó 41 segmentos escalonados que constituyen una red compleja de estructuras activas debajo del mar. Estas fracturas evidencian un patrón de crecimiento organizado y coherente con sectores independientes, lo cual refleja un campo tectónico en evolución dinámica. El mapa detallado ofrece una perspectiva inédita sobre los mecanismos que configuran el relieve tectónico subacuático actual.

La relevancia del hallazgo radica en la oportunidad de registrar el origen de estos fenómenos geológicos antes de su consolidación. La investigadora Ariadna Canari (ICM-CSIC), autora principal del análisis, señaló que es como observar el momento en que un área comienza a deformarse y, con el tiempo, se convierte en una falla capaz de generar grandes terremotos que podrían causar daños en regiones cercanas, lo cual subraya el valor excepcional de captar dicha etapa temprana.

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¿Qué peligro esconden las fallas marinas del Mediterráneo?

El análisis empírico sobre la longitud de las fallas revela que los segmentos del sistema Norte-Sur poseen potencial para desencadenar sismos con magnitudes promedio de Mw 5,9. Asimismo, una fractura combinada de diversos sectores alcanzaría una magnitud de hasta Mw 6,5. Estos movimientos telúricos resultan equiparables a eventos que provocan perjuicios significativos en áreas litorales próximas a poblaciones humanas.

Las investigaciones asocian directamente estas estructuras tectónicas sumergidas con el histórico terremoto de Adra de 1910 (Mw 6,1). Ese hallazgo transforma la perspectiva científica tradicional que atribuía dicho temblor a otras fracturas terrestres. De este modo, surge la certeza de que rupturas geológicas previas, sin documentación hasta el momento, integran la crónica sísmica regional.

Los expertos advierten que zonas catalogadas con una amenaza menor, como la costa occidental del Mediterráneo, ocultan focos de temblores ignorados. Al respecto, el investigador Héctor Perea (ICM-CSIC) destaca que, aunque la deformación en estas áreas es lenta, su impacto puede ser severo en escalas de miles de años. Por ello, las conclusiones del estudio exigen incorporar la información geológica submarina en la ordenación territorial y en los sistemas de alerta temprana para anticipar escenarios críticos.