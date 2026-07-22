Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios. Foto: Composición LR

Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios. Foto: Composición LR

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Tras varios meses de ausencia en los escenarios y ante las especulaciones sobre su estado de salud, Chacalón Jr. salió al frente para finalmente aclarar la situación y poner fin a los comentarios malintencionados.

En una transmisión en vivo, José María Palacios reveló que padeció tuberculosis (TBC), enfermedad que lo obligó a permanecer postrado en una cama y que también afectó seriamente su salud emocional. Sin embargo, aseguró que ya logró superar la etapa más difícil del tratamiento y que solo le resta culminar su recuperación para retomar sus actividades artísticas.

¿Qué enfermedad tuvo Chacalón Jr. y cómo se encuentra actualmente?

Durante un stream, el artista explicó a sus seguidores que todo comenzó luego de someterse a una manga gástrica, con la que logró perder cerca de 40 kilos. Sin embargo, reconoció que, tras descuidar su salud, terminó desencadenando la enfermedad.

“Yo me hice la manga gástrica, bajé casi 40 kilos, pesé 70 kilos. Me descuidé bastante de mi salud y eso es lo que me perjudicó todo. Me dio la TBC. Estuve mal. No quiero ser mentiroso porque hay muchos comentarios que dicen: 'Él está enfermo, tiene sida, tiene cáncer, gastritis, un montón de cosas'. Yo pienso que la gente debe pensar un poco porque todos tenemos familia. Esas cositas no se le desean a nadie. ", expresó.

El cantante de chicha señaló que la enfermedad también tuvo un fuerte impacto en su estado anímico. Incluso, recordó que atravesó una profunda depresión y destacó que el apoyo de su esposa, su madre y su familia fue fundamental para salir adelante.

"Yo me deprimí bastante, como no se imaginan. Estuve postrado en una cama. Como les digo, gracias a Dios ya salí de esto. Tengo cinco meses, me queda un mes y medio para recuperarme y listo. Gracias a mi madre, a mi esposa y a toda mi familia que nunca me dejaron solo. El tratamiento al principio es horrible, demasiadas pastillas, es una pesadilla, pero gracias a Dios ya falta poco", comentó.

Chacalón Jr. sorprendió al hablar sobre brujería: "La maldad existe, señores"

En esa misma línea, el hijo del recordado 'Papá Chacalón' sorprendió al hablar sobre su experiencia con la brujería, tema en el que aseguró que antes no creía y sostuvo que durante su enfermedad le habrían realizado este tipo de prácticas.

"Yo tampoco creía en la brujería. Nunca en mi mente se me vino que me iban a dar un bocado o que me iban a hacer ropa debajo de una tierra y lo otro que es vudú. […] La maldad existe, señores. Yo no creía eso, se lo juro. Dije ‘son cochinadas’, pero sí existe", manifestó.

Además, el cantante reveló que el duro proceso que atravesó también le permitió conocer quiénes permanecieron a su lado en los momentos más complicados.

"Hay mucha gente que se ha olvidado de uno. Amigos que yo los tenía presentes, pero bueno. Los amigos se ven en las buenas y en las malas, cuando estás enfermo, cuando estás preso. Ahora me doy cuenta quiénes son mis amigos", expresó.

Finalmente, antes de despedirse de sus seguidores, Chacalón Jr. aseguró que espera culminar su recuperación para volver pronto a los escenarios. "Estoy contento, feliz y alegre con todos ustedes. Voy a regresar con la bendición de Dios y con fuerza", concluyó.