HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios

El cantante contó que estuvo postrado en una cama y atravesó una fuerte depresión a raíz del delicado problema de salud. Asimismo, desmintió rumores que circularon sobre su estado y aseguró que se encuentra en la etapa final de su recuperación.

Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios. Foto: Composición LR
Chacalón Jr. rompe su silencio sobre su estado de salud y revela la enfermedad que lo alejó de los escenarios. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras varios meses de ausencia en los escenarios y ante las especulaciones sobre su estado de salud, Chacalón Jr. salió al frente para finalmente aclarar la situación y poner fin a los comentarios malintencionados.

En una transmisión en vivo, José María Palacios reveló que padeció tuberculosis (TBC), enfermedad que lo obligó a permanecer postrado en una cama y que también afectó seriamente su salud emocional. Sin embargo, aseguró que ya logró superar la etapa más difícil del tratamiento y que solo le resta culminar su recuperación para retomar sus actividades artísticas.

PUEDES VER: Chacalón Jr. reaparece tras alejarse de los escenarios por problemas de salud y confiesa: "Es una pesadilla"

lr.pe

¿Qué enfermedad tuvo Chacalón Jr. y cómo se encuentra actualmente?

Durante un stream, el artista explicó a sus seguidores que todo comenzó luego de someterse a una manga gástrica, con la que logró perder cerca de 40 kilos. Sin embargo, reconoció que, tras descuidar su salud, terminó desencadenando la enfermedad.

 “Yo me hice la manga gástrica, bajé casi 40 kilos, pesé 70 kilos. Me descuidé bastante de mi salud y eso es lo que me perjudicó todo. Me dio la TBC. Estuve mal. No quiero ser mentiroso porque hay muchos comentarios que dicen: 'Él está enfermo, tiene sida, tiene cáncer, gastritis, un montón de cosas'. Yo pienso que la gente debe pensar un poco porque todos tenemos familia. Esas cositas no se le desean a nadie. ", expresó.

PUEDES VER: Chacalón Jr. preocupa al anunciar su retiro temporal de los escenarios por problemas de salud: “No es una despedida”

lr.pe

El cantante de chicha señaló que la enfermedad también tuvo un fuerte impacto en su estado anímico. Incluso, recordó que atravesó una profunda depresión y destacó que el apoyo de su esposa, su madre y su familia fue fundamental para salir adelante.

"Yo me deprimí bastante, como no se imaginan. Estuve postrado en una cama. Como les digo, gracias a Dios ya salí de esto. Tengo cinco meses, me queda un mes y medio para recuperarme y listo. Gracias a mi madre, a mi esposa y a toda mi familia que nunca me dejaron solo. El tratamiento al principio es horrible, demasiadas pastillas, es una pesadilla, pero gracias a Dios ya falta poco", comentó.

Chacalón Jr. sorprendió al hablar sobre brujería: "La maldad existe, señores"

En esa misma línea, el hijo del recordado 'Papá Chacalón' sorprendió al hablar sobre su experiencia con la brujería, tema en el que aseguró que antes no creía y sostuvo que durante su enfermedad le habrían realizado este tipo de prácticas.

"Yo tampoco creía en la brujería. Nunca en mi mente se me vino que me iban a dar un bocado o que me iban a hacer ropa debajo de una tierra y lo otro que es vudú. […] La maldad existe, señores. Yo no creía eso, se lo juro. Dije ‘son cochinadas’, pero sí existe", manifestó.

Además, el cantante reveló que el duro proceso que atravesó también le permitió conocer quiénes permanecieron a su lado en los momentos más complicados.

 "Hay mucha gente que se ha olvidado de uno. Amigos que yo los tenía presentes, pero bueno. Los amigos se ven en las buenas y en las malas, cuando estás enfermo, cuando estás preso. Ahora me doy cuenta quiénes son mis amigos", expresó.

Finalmente, antes de despedirse de sus seguidores, Chacalón Jr. aseguró que espera culminar su recuperación para volver pronto a los escenarios. "Estoy contento, feliz y alegre con todos ustedes. Voy a regresar con la bendición de Dios y con fuerza", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Escándalo en Bolivia! Cantante peruano genera polémica al pelearse con músico boliviano en pleno escenario tras fuerte cruce de palabras

¡Escándalo en Bolivia! Cantante peruano genera polémica al pelearse con músico boliviano en pleno escenario tras fuerte cruce de palabras

LEER MÁS
Amy Gutiérrez sorprende con detalles sobre convivencia con su novio, el cantante José Carlos García: "Empezó quedándose un día en mi casa"

Amy Gutiérrez sorprende con detalles sobre convivencia con su novio, el cantante José Carlos García: "Empezó quedándose un día en mi casa"

LEER MÁS
De catedrático a estrella de ‘Yo soy’: imitador de ‘El Puma’ Rodríguez revela cómo regresó a la música tras una dolorosa pérdida

De catedrático a estrella de ‘Yo soy’: imitador de ‘El Puma’ Rodríguez revela cómo regresó a la música tras una dolorosa pérdida

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS
Mario Hart hace mea culpa por infidelidad a Leslie Shaw y revela si le engañó o no con Korina Rivadeneira: “Cometí un error”

Mario Hart hace mea culpa por infidelidad a Leslie Shaw y revela si le engañó o no con Korina Rivadeneira: “Cometí un error”

LEER MÁS
Comediante Kike Suero sufre el robo de su celular y entra a picante barrio de La Victoria para buscarlo: “Tiene que aparecer”

Comediante Kike Suero sufre el robo de su celular y entra a picante barrio de La Victoria para buscarlo: “Tiene que aparecer”

LEER MÁS
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
So Ji Sub y Jo Eun Jung, la historia de amor que nació en tv

So Ji Sub y Jo Eun Jung, la historia de amor que nació en tv

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025