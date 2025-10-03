ExCEO Andy Byron se habría reconciliado con su esposa tras escándalo de infidelidad en concierto de Coldplay

El exCEO de Astronomer, Andy Byron, se habría reconciliado con su esposa tras escándalo de infidelidad en concierto de Coldplay. | Foto: Composición LR/ Difusión

Meses después del polémico episodio que lo dejó expuesto durante un concierto de Coldplay por una presunta infidelidad, Andy Byron, exCEO de Astronomer, fue visto junto a su esposa Megan en Kennebunk, Maine, en lo que sería la primera muestra pública de una reconciliación. La pareja salió de la mansión donde ella se refugió tras el escándalo y caminó de la mano hacia la playa, mostrando sus alianzas como símbolo de que habrían retomado la estabilidad en su matrimonio.

El reencuentro sorprendió porque Byron había quedado en el centro de la polémica cuando fue captado por la "kiss cam" del estadio de Massachusetts junto a Kristin Cabot, entonces directora de Recursos Humanos de la compañía, en el show de Coldplay. Tras viralizarse el video, la empresa abrió una investigación interna y, en cuestión de días, ambos directivos dejaron sus puestos: Byron, de 51 años, presentó su renuncia al día siguiente, mientras que Cabot, de 52, hizo lo mismo menos de una semana después.

Persona cercana a Kristin Cabot aseguran que no había romance con CEO Andy Byron

Si bien el episodio fue interpretado como un affaire, una fuente cercana a Kristin Cabot aseguró recientemente a People que nunca existió romance entre ambos y que la situación fue malinterpretada. "Kristin y Andy tenían una gran relación profesional y eran buenos amigos. No fue correcto abrazar a tu jefe en un concierto, y ella lo reconoce", señaló.

Andy Byron y su esposa Megan Byron fueron captados saliendo de mansión donde ella se refugió tras escándalo de infidelidad. Foto: Univision

El escándalo tuvo un alto costo personal: Cabot recibió más de 900 amenazas, fue investigada por la prensa y terminó aislándose con su hijo pequeño para evitar el acoso mediático. "Es imposible dimensionar lo que ocurrió y lo devastador que resultó, no solo para los implicados, sino para sus familias", expresó la fuente a People, que cuestionó el "escarnio público" desatado tras el video.

Escándalo impactó la vida privada de Andy Byron y Kristin Cabot

El escándalo también impactó la vida privada de Andy Byron y Kristian Cabot en su momento. Según documentos judiciales citados por People, Cabot solicitó el divorcio de su esposo Andrew el 13 de agosto, menos de un mes después del suceso en el estadio. En paralelo, Megan Byron abandonó la residencia familiar de Northborough y se trasladó a una propiedad en Kennebunk, valorada en 2,4 millones de dólares, donde buscó privacidad durante la crisis matrimonial.