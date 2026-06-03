México presenta su primer auto eléctrico que se carga con el sol: pueden entrar hasta cinco pasajeros y cuesta menos de US$6.000

México avanza en movilidad sustentable con el TT01, un vehículo eléctrico de bajo costo fabricado en Tlaxcala que incluye paneles solares para cargar la batería. | Foto: TT Automotriz

México avanza en movilidad sustentable con el TT01, un vehículo eléctrico de bajo costo fabricado en Tlaxcala que incluye paneles solares para cargar la batería. | Foto: TT Automotriz

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México continúa avanzando en el desarrollo de soluciones de movilidad sustentable con la presentación de un automóvil eléctrico de fabricación nacional que destaca por su bajo costo y la posibilidad de recargarse mediante energía solar. El modelo, desarrollado en el estado de Tlaxcala, busca ofrecer una alternativa accesible para los desplazamientos urbanos y fortalecer la industria automotriz local.

El prototipo fue presentado durante el Foro Automotriz Tlaxcala 2026 y representa un esfuerzo por impulsar la innovación tecnológica con componentes producidos en el país. Según sus desarrolladores, el vehículo está diseñado para responder a las necesidades de movilidad de corto alcance en ciudades y zonas residenciales.

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Con un precio estimado de 90 mil pesos mexicanos, el TT01 tiene una autonomía de 250 km y planes para expandir su línea de producción. Foto: TT Automotriz

El nuevo vehículo eléctrico en México

El modelo TT01 fue desarrollado por la empresa TT Automotriz y se caracteriza por contar con una estructura de acero de alta resistencia, capacidad para transportar hasta 5 pasajeros y un sistema de carga flexible. Además de conectarse a una toma eléctrica convencional, incorpora paneles solares en el techo que permiten aprovechar la energía del sol para complementar la recarga de la batería.

La compañía asegura que alrededor del 80% de los componentes utilizados en la fabricación del modelo son de origen mexicano. Este nivel de integración nacional busca impulsar la creación de proveedores locales y contribuir al crecimiento económico de la región donde se produce el automóvil.

Características del automóvil eléctrico

El TT01 fue concebido para circular principalmente en entornos urbanos. Su velocidad máxima alcanza los 50 kilómetros por hora y ofrece una autonomía de hasta 250 kilómetros por carga. Aunque incorpora elementos básicos de seguridad, como cinturones para todos los ocupantes, no cuenta con bolsas de aire, por lo que está orientado a recorridos de baja velocidad.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su precio estimado de 90 mil pesos mexicanos, equivalente a menos de 6.000 dólares. La empresa prevé habilitar un canal de ventas oficial en los próximos meses y ya trabaja en otros 3 prototipos con mayores prestaciones, incluidos modelos familiares, de uso personal y vehículos para reparto con velocidades superiores.