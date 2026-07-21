FAW, con el respaldo de San Bartolomé, entrega ocho modernos remolcadores JH6 480 HP GNV para fortalecer el transporte de carga pesada en el Perú

Con dos años de garantía y el respaldo de San Bartolomé, FAW busca liderar el mercado de transporte pesado. Foto: difusión.

Con dos años de garantía y el respaldo de San Bartolomé, FAW busca liderar el mercado de transporte pesado. Foto: difusión.

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Con el objetivo de fortalecer el transporte de carga pesada en el país, FAW con el respaldo de San Bartolomé, entregó ocho modernos remolcadores JH6 480 HP GNV a Logística Intermodal del Perú en una ceremonia realizada en las instalaciones de dicha empresa, ubicada en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Con esta operación, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de alto desempeño para el sector logístico.

Los remolcadores cuentan con motores Weichai, transmisión automatizada con retardador hidráulico de cinco tiempos, suspensión neumática de ocho bolsas y freno de motor a las válvulas, tecnologías que garantizan un mejor rendimiento y más eficiencia en recorridos de alta exigencia.

Dicha flota será destinada a operaciones portuarias y a las principales rutas de transporte hacia el norte y sur del país, con el objetivo de optimizar los tiempos de traslado y fortalecer la eficiencia operativa de Logística Intermodal del Perú.

Además, las unidades incluyen dos años de garantía sin límite de kilometraje y cuentan con el respaldo de San Bartolomé S.A., parte de la Vertical Transporte del Grupo Euromotors, que ofrece atención especializada mediante cinco locales propios ubicados en Lima, Trujillo, Piura y Arequipa, así como una amplia red de talleres a nivel nacional.

Con más de una década de trayectoria en el mercado peruano, FAW ha consolidado su presencia en el segmento de transporte pesado gracias a la incorporación permanente de nuevas tecnologías y a una propuesta enfocada en la confiabilidad de sus vehículos.

Para este año, la marca busca mantener el liderazgo en ventas de unidades impulsadas por gas natural, respondiendo a la creciente demanda de soluciones de transporte más eficientes y sostenibles. Asimismo, continuará fortaleciendo su servicio posventa y acompañamiento a sus clientes, consolidándose como un aliado estratégico para las empresas del sector logístico y de transporte de carga.

Mayor información sobre la línea de camiones FAW con el respaldo de San Bartolomé, a través del teléfono 943 334 506 o en sus sedes ubicadas en la avenida El Sol Mz. D1 - Lt. 7A, en Villa El Salvador, y en la avenida Nicolás Ayllón 221 A2, en Santa Anita.