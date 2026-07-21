Juntos por el Perú definirá sus listas para Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores este martes 21

JP revelaría proximamente sus listas para las cámaras legislativas | Composición: LR.

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Novedades en Juntos por el Perú. La diputada electa por Cusco, Anali Márquez, informó que la agrupación política liderada por Roberto Sánchez definirá este martes 21 de julio sus listas para la Mesa Directiva tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados.

"Mañana vamos a tener una reunión con todos los compañeros electos de Juntos por el Perú. Estaremos dando a conocer oportunamente quiénes nos van a representar. Obviamente, van a ser personas idóneas, personas que ameriten este espacio", declaró a la prensa.

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Además, la legisladora electa señaló que las conversaciones para conformar alianzas se vienen desarrollando con las bancadas afines a su agrupación política. "Venimos articulando con parlamentarios de Obras y de Ahora Nación", indicó.

Las candidaturas para la Mesa Directiva podrán presentarse hasta el 25 de julio. Posteriormente, la Oficialía Mayor del Congreso publicará las listas admitidas. La elección de las nuevas autoridades se realizará el domingo 26 de julio durante una sesión del Congreso.