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En este país pueden detenerte por conducir un automóvil negro: solo permiten un color y tiene una explicación inesperada

Las estrictas normas incluyen la obligación de mantener los coches limpios, con sanciones para quienes circulen con vehículos sucios o incumplan con el color permitido.

Las restricciones de color han convertido a Turkmenistán en uno de los pocos países donde el gobierno regula la tonalidad de los vehículos.
Las restricciones de color han convertido a Turkmenistán en uno de los pocos países donde el gobierno regula la tonalidad de los vehículos. | Foto: Composición LR | Magnific
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Turkmenistán, considerado uno de los países más herméticos del mundo, llegó a imponer una inusual restricción a los propietarios de vehículos: durante el gobierno del expresidente Gurbanguly Berdimuhamedov, los automóviles de color negro y otros tonos oscuros fueron prohibidos, por lo que únicamente se permitió circular con unidades blancas o, en algunos casos, plateadas.

La medida obedecía a la creencia del entonces mandatario de que el color blanco simbolizaba la buena suerte. Esa convicción también se reflejó en la transformación de Asjabad, la capital del país, donde promovió el revestimiento de numerosos edificios con mármol de ese mismo tono.

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¿Por qué solo se permiten automóviles blancos en Turkmenistán?

El exmandatario Gurbanguly Berdimuhamedov ordenó revestir con mármol blanco numerosos edificios de Asjabad, la capital del país, y posteriormente extendió esa política a los automóviles.

Hace aproximadamente una década, el gobierno prohibió los coches negros y otros colores oscuros al considerar que el blanco trae buena suerte.

Además, los propietarios deben mantener sus automóviles limpios. Circular con un vehículo sucio o de un color no autorizado puede derivar en la inmovilización del coche y en un proceso que obliga al propietario a comprometerse a pintarlo de blanco o plata claro, asumiendo todos los gastos.

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El diésel también está sujeto a estrictas restricciones

El gobierno también mantiene un estricto control sobre el combustible para evitar el contrabando hacia los países vecinos.

Las autoridades prohíben que cualquier vehículo abandone el país con más de 300 litros de diésel en el depósito. Esta medida obliga a numerosos transportistas internacionales, especialmente de Turquía, Irán y Uzbekistán, a vaciar parte del combustible de sus camiones antes de cruzar la frontera.

Además, el régimen aplica un precio especial para los extranjeros, elevando el costo del diésel hasta 6 dólares por litro, equivalente a más de 5 euros, una de las tarifas más altas para quienes transitan por el país.

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